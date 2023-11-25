香港小學愛國新課程 小三須識國安法

中國訂每年四月十五日為全民國家安全教育日，香港政府今年配合盛大推廣，透過巨型棋盤遊戲將國家安全概念灌輸小學生。（法新社檔案照）

2023/11/25 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕因應中國全國人民代表大會上月廿四日通過「愛國主義教育法」，香港政府繼特首李家超隔日發表任內第二份施政報告明指「愛國主義教育」為新指標，並訂二○二五／二六學年起推行小學「人文科」，香港教育局也在廿三日正式公布小學「人文科」課程框架擬定稿，七十三％的學習主題都包含國家安全教育：一年級須學習「有國才有家」、二年級須明白「香港是不可分離的部分」、三年級須認識「港區國安法」、六年級須瞭解共產黨領導下的重大成就及最新發展等。

新開人文科 從小一開始上課

課程框架擬定稿一開頭就點明人文科開設三原則，以「配合愛國主義教育的方向」為首，以便學生「進一步了解國家的歷史文化底蘊及全面迅速發展，明白內地與香港的緊密關係，從而加強學生的文化自信及建立國民身分認同」。香港教育局總課程發展主任李建寰認同此變革，直說讀完六年小學還對祖國一無所知，「真的不太好」。

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至於上課時間，課程框架擬定稿安排香港小一和小二此科目時數為每年卅七小時、一週兩堂，小三至小六增為每年五十六小時、一週二至三堂。總計小學生上課總時數的七％花在愛國主義教育科目上。

介紹台灣食品 都得特別交代

海外港人創辦的「追新聞」指出，香港小學的常識科李姓女教師發現新課程「同我們認知的歷史差別好大」，如同洗腦教育「荼毒下一代」，例如未來介紹台灣食品都得特別交代「台灣菜是中國菜的一部分」；她對於自身近年來不斷放棄底線，教授一些連自己都不相信的內容感到懊惱，她的同事更說「如果學校逼他教人文科，就會辭職」。

法國廣播電台報導，香港媒體人李錦洪指出，上述新規明顯是要改造下一代的新香港人，恐成香港家長思考去留香港的新考量。

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