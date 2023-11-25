中俄密談 圖建克里米亞隧道

連接俄羅斯本土和克里米亞的克赤大橋易受烏克蘭攻擊，外傳中俄企業密謀興建克赤海峽隧道。（路透檔案照）

2023/11/25 05:30

華郵獨家披露 烏截獲情資

〔編譯孫宇青／綜合報導〕華盛頓郵報廿四日獨家披露，烏克蘭安全部門截獲的通訊資料顯示，與政府有聯繫的中國和俄羅斯企業高層，已秘密商討在俄國至克里米亞半島之間興建水下隧道，打造不會遭烏克蘭攻擊的運輸路線，此舉凸顯俄國決心控制克里米亞，也彰顯俄國日益依賴中國。然而，這項龐大工程頗受質疑，且不曾有在戰區興建大規模隧道的前例，勢必面臨巨大阻礙。

克赤大橋屢遭轟 影響後勤

中俄企業高層會談的起因是，莫斯科對於連接俄國本土和克里米亞、肩負俄國軍方重要後勤路線的克赤大橋愈發憂心，該橋已兩度遭烏國轟炸，因此希望建造替代用的隧道。烏國官員向華郵提供從中俄聯合企業截獲的電子郵件，內容提到中國最大建商之一「中國鐵道建築集團」（CRCC）代表已與俄方代表在克里米亞開會，其中一封日期為十月四日，中方稱「已準備好就克里米亞地區任何鐵路和道路建設計畫做出保證」。

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華郵另外取得的資訊佐證上述消息的真實性，包括註冊文件顯示，該中俄聯合企業最近才在克里米亞成立。「中國鐵建」是中國國營企業，是中國許多最大鐵、公路網路的營建商，近年透過二○二一年竣工的莫斯科地鐵擴建等計畫與俄國建立聯繫。該中俄聯合企業的總經理、俄國商人卡尤茲尼（Vladimir Kalyuzhny）拒絕回覆華郵詢問，嗆說不會向「敵方媒體」提供任何消息。

新公司創始董事 2/3匿名

電郵顯示，克赤隧道計畫涉及俄國總統普廷的兒時好友羅登柏（Arkady Rotenberg）相關公司，此人不僅從二○一四年索契冬季奧運會等政府工程中牟利，且自克里米亞被俄國併吞以來，也在當地獲取鉅額財富，其名下建設公司天然氣工程公司（SGM）正是克赤大橋主要承包商，而他也被美國財政部制裁。該中俄聯合企業的九名創始董事中，有六人未在文件露出名字，顯然是為躲避美國制裁。

不僅如此，電郵也揭中國鐵建只在「完全保密」的情況下參與，且該公司在合約上的名稱都將替換成另一個無關的法人實體。中國的銀行也願意將其美元資金兌換成盧布，再移轉至克里米亞，以資助工程。電郵中還提到CRCC高層徐華翔（譯音），而這個名字似乎與中俄聯合企業國際部門副總裁兼副總經理的中國公民姓名相符。

技術雖可行 但難及時完工

專家表示，憑藉中國的實力，在克赤海峽興建隧道在技術上是可行的，但工程相當於丹麥至德國之間的隧道，後者已施工八年，預計耗資逾八十七億美元。因此，克赤隧道不太可能及時完工，以支援俄國戰事，但莫斯科可能視此為打造安全通道的長期投資。至於對中國而言，可能堅持至少擁有隧道部分所有權，從而擴增在全球的港口和運輸據點。

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