北京迫害穆斯林 擴至新疆外

人權組織指出，中國已將關閉清真寺的行動擴大到新疆以外的地區，包括寧夏回族自治區北部及甘肅省的清真寺。圖為寧夏首府銀川的清真寺。（美聯社檔案照）

2023/11/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕多年來，中國一直被指控迫害境內穆斯林少數民族。國際非政府組織「人權觀察」（HRW）廿二日發表報告指出，中國政府已將關閉清真寺的行動，擴大到新疆以外的地區，以加強對宗教的控制，降低其統治可能受到挑戰的風險。

寧夏、甘肅清真寺被關

「人權觀察」引用公共文件、衛星影像以及目擊者證詞指出，在官方要求宗教建築必須突出中國風格的「宗教中國化」指示下，當局已關閉或改建寧夏北部地區及甘肅省的數百座清真寺。這些地區是大批回族穆斯林的家園。官方宣稱，這是「整併」過程的一部分。二○一八年四月，中共一份黨內文件首次提到「清真寺整併」。文件後來被洩露給美國媒體，是被稱為「新疆文件」（Xinjiang Papers）的一部分。

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中國國家主席習近平二○一六年呼籲宗教「中國化」，官方據此展開鎮壓，主要集中在新疆地區，當地有超過一一○○萬維吾爾族和其他穆斯林少數民族。報告提到，中國當局已將新疆以外地區的清真寺停用、關閉、拆除，或改建為世俗用途，打擊宗教自由。地方當局也一直在拆除清真寺的建築特色，使其看起來更中國化。

領事志工機制 海外打壓

此外，繼揭發中國政府在海外設立非法警察局後，總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）廿一日再發表調查報告，揭露中國駐各國的大使館和領事館在全球建立「領事志願者」機制，與中共統戰部、中國國務院僑務辦公室合作，蒐集目標對象的相關訊息，繼而操控海外團體、打壓異議人士。

報告指向中國國務院九月一日開始實施的「領事保護與協助條例」，鼓勵中國海外領事館招募志工，並將表彰、獎勵志工表現。該條例確立了最早溯至二○一三年在比利時出現的中國領事館志工模式，使其網絡建立制度化。中國使領館在過去至少十年間，在各國發展領事志工活動，卻未向地主國申報，違反國際廣泛簽署的「維也納領事關係公約」。

表面上看來，領事志工在使領館指導下，執行包括處理和協助領事保護事件、向海外公民傳達風險警告、協助更換護照等行政事務，但在此過程中，有能力獲取不同目標對象的個資，包括個人及家庭住址、社群媒體帳號等。這些個資可能被用來危害或操縱海外團體，威脅持不同政見者。中國大使館還可能據此脅迫海外居民遵守黨的指令，在社區充當線民或被迫返回中國等。

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