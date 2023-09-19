離島防衛 美日澳擴大軍事後勤合作

為應對中國突破第一島鏈，美國正與日本、澳洲合作，擴大小型運輸船艦的行動，向分散在印太地區的部隊運送武器、人員和物資。圖右為美軍氣墊登陸艇。（法新社檔案照）

2023/09/19 05:30

防中國集中攻擊 演練由小型船艦運送武器、人員和物資

〔編譯陳成良／綜合報導〕想定離島防衛的美國和日本年度「東方之盾」（Orient Shield）聯合演習，九月中旬至廿三日舉行，後勤演練為重點戲。「日本經濟新聞」十八日報導，美國軍方正與日本、澳洲合作，擴大小型運輸船艦的行動，向分散在印太地區的部隊運送武器、人員和物資。

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「東方之盾」演習月中舉行

報導引述日本防衛省說法，美國陸軍艦艇部隊和日本陸上自衛隊首次進行聯合訓練，在沖繩和其他地方演練裝載與運輸物資，演習使用的登陸艦艇非常靈活，能夠在沒有港口或碼頭的地方運送人員和物資。

美軍的戰略是將部隊分散到連接沖繩、台灣和菲律賓的第一島鏈沿線偏遠島嶼，以防止中國集中力量對付少數目標，過程中龐大的補給運輸網路至關重要。

美日兩國今年一月達成協議，將在日本橫濱北碼頭派駐二八○名人員操作登陸艦艇，而不是在需要時才派遣，以便提高運輸任務的靈活度。

此外，美國也與澳洲針對輪調部署登陸艦艇和其他船艦事宜，進行協商。美國陸軍運輸艦艇今夏參加在澳洲北部舉行的「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合演習，這些艦艇於演習結束後仍留在澳洲，將澳洲的戰車運送到印尼參與另一場多邊軍演「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield），這是美國陸軍與澳洲後勤合作的最新體現。

固定海港機場易成攻擊目標

不同於歐洲的軍事物資可透過陸路運輸，印太地區的運輸主要經由海運或空運，而固定的海港和機場很容易成為攻擊目標，這使得該地區的運輸作業比歐洲更具挑戰性。

美國陸軍部長沃梅斯八月間表示，在開展印太作戰所需的大規模後勤和維護保養行動方面，仍然存在挑戰，顯示美國計畫深化與盟國的合作。她說︰「我認為我們還有更多的工作要做，才能夠提供大規模和深度的後勤服務，以因應區域衝突。」

日本也在提升其運輸能力，防衛省八月底提交的預算請求中，包括十七架CH-47「契努克」運輸直升機。依據去年十二月修訂的國家安保戰略，防衛省將採購卅四架「契努克」直升機，並可能考慮購買更多。

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