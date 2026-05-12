台灣無法參加WHA 國台辦瞎扯「以衛謀獨」失敗

中國國台辦發言人陳斌華。（資料照，翻攝直播）

第79屆世界衛生大會（WHA）將於5月18日開幕，台灣迄今未收到與會邀請，今年再次無法參加。中國國台辦發言人陳斌華嗆聲說，這一局面完全是「民進黨當局」造成的，是其在「台灣地區」參與今年世衛大會問題上進行政治操弄，這是「以衛謀獨」的失敗，再次證明國際社會堅持「一個中國原則」的格局不可撼動；立委痛批，中國用政治手段干擾台灣參與國際組織的事務，用政治凌駕公衛。

陳斌華指稱，我們對「中國台灣地區」參與世衛組織活動問題的立場是一貫的、明確的，即必須按照「一個中國原則」處理。

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陳斌華聲稱，此前，在兩岸均堅持體現「一個中國原則的九二共識」基礎上，通過兩岸協商，「台灣地區」以「中華台北」名義、觀察員身分參加世界衛生大會。這是在堅持體現「一個中國原則的九二共識」基礎上，通過兩岸協商做出的特殊安排。

陳斌華指出，「民進黨當局」頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現「一個中國原則的九二共識」，導致「台灣地區」參與世衛大會的政治基礎不復存在，「民進黨當局」的欺騙行為、挑釁行徑必將遭到兩岸同胞和國際社會的堅決反對，注定以失敗告終。

對此，民進黨立委郭昱晴今日受訪表示，全世界都看到台灣在公共衛生上的韌性，中國用政治手段來干擾台灣參與國際組織的事務，已經不是第一次了，多次打壓台灣參與世界衛生大會，用政治來凌駕公衛。

郭昱晴認為，台灣在公共衛生可以提供一些意見，譬如疫情的一些經驗，這是世界的福祉，因中國運作政治力量在國際打壓台灣不是第一次了，我只想回他們一句，「我們參與國際事務跟中國有什麼關係！」

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