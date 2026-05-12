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    首頁 > 國際

    已對伊朗感到不耐煩！傳川普認真考慮恢復大規模作戰行動

    2026/05/12 10:21 即時新聞／綜合報導
    內部消息人士指出，美國總統川普對於伊朗處理談判的方式越來越不滿，部分白宮幕僚透露，川普比幾週前還要更認真地考慮恢復對伊朗的大規模作戰。（彭博）

    內部消息人士指出，美國總統川普對於伊朗處理談判的方式越來越不滿，部分白宮幕僚透露，川普比幾週前還要更認真地考慮恢復對伊朗的大規模作戰。（彭博）

    美國與伊朗之間的談判進度陷入僵局，熟悉美國政府的內部消息人士指出，美國總統川普對於伊朗處理談判的方式越來越不滿，部分白宮幕僚透露，川普比幾週前還要更認真地考慮恢復對伊朗的大規模作戰。

    根據美國《CNN》報導，知情人士透露，川普對於荷姆茲海峽持續關閉以及伊朗領導高層內部分裂等狀況越來越不耐煩，他認為伊朗高層內部分裂妨礙伊朗在核談判中做出實質讓步。加上最新的回應被川普形容為「完全不可接受」且「愚蠢」，使得政府內部多名官員質疑伊朗是否願意認真談判。

    消息人士指出，政府內部有不同派系，對下一步該怎麼走，提出不同建議，有一些人主張採取更強硬的方式，迫使伊朗回到談判桌前，包括發動「針對性打擊」，進一步削弱伊朗談判地位，也有人主張應該給外交途徑一個公平的機會。

    川普陣營中有許多人希望巴基斯坦在與伊朗溝通時更直接一點，部分川普政府官員長期質疑，巴基斯坦是否真的如川普公開表達的那樣，對伊朗轉達川普對談判現況的不滿。

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