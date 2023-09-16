TikTok侵犯兒童隱私 歐盟重罰3.45億歐元

歐盟資料保護監管機構以未能保護兒童隱私為由，重罰TikTok三．四五億歐元。（法新社）

2023/09/16 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕負責執行歐洲聯盟嚴格的「一般資料保護規定」（GDPR）監管機構愛爾蘭資料保護委員會（DPC），十五日以未能保護兒童隱私為由，重罰流行短影音分享平台TikTok三．四五億歐元（約一一七億台幣）。這是TikTok首度因違反歐洲嚴格的資料隱私規定而受罰。

DPC從兩年前開始調查TikTok在平台設置和十八歲以下用戶個人資料處理方面是否符合GDPR。TikTok在歐盟有一．三四億用戶。

請繼續往下閱讀...

該委員會在十五日裁決指出，兒童註冊TikTok帳號被默認設置為公開帳號，意味任何人都可查看或評論內容；TikTok的「家庭配對」模式雖將父母的帳號與青少年子女的帳號聯繫起來，但並未驗證父母或監護人的身分；此外，在註冊和發布影音時，還誘導青少年用戶選擇更多侵犯隱私選項。

對此，TikTok發布聲明，表示不同意這一決定，「尤其是罰款的額度」。TikTok強調，早在調查開始前，該公司就已經做出改變，包括將十六歲以下青少年的所有帳號默認為隱私帳號，並禁止十三至十五歲者直接發送訊息。此外，TikTok也密切監控用戶年齡，今年前三個月全球刪除近一千七百萬個帳號，原因是懷疑這些帳號屬於十三歲以下用戶。

用戶個資送中？ 監管機構二次調查

目前，DPC仍在對TikTok將用戶個人資訊轉移到其母公司「字節跳動」所在地中國時是否遵守歐盟規定，進行第二次調查。為化解疑慮，TikTok啟動歐洲用戶資料本地化計畫︰本月在愛爾蘭首府都柏林開設一個資料中心，這將是該公司在歐洲大陸開設三個資料中心的第一個。

愛爾蘭是GDPR制度的中心，因為都柏林是TikTok以及谷歌、Meta和Ｘ（前身為推特）等公司的歐洲總部所在地。今年五月，愛爾蘭資料保護委員會對Meta公司處以破紀錄的十二億歐元罰款，原因是該公司違反之前的法庭裁決，將歐盟用戶資料轉移到美國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法