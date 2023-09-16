美日離島軍演 下月登石垣島

日本新任外相上川陽子十五日在外務省舉行記者會。（法新社）

2023/09/16 05:30

友台新防長上任即宣布防衛訓練 應對台灣有事

〔駐日特派員林翠儀／東京十五日報導〕日本為加強離島防衛，以應對可能的台灣有事，預定十月與美軍舉行大規模離島防衛聯合演習，這次演習地點首度列入石垣島，陸上自衛隊的MV-22型魚鷹式運輸機也將首度在沖繩縣內飛行。

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另一方面，取代親中派林芳正出任外相的上川陽子，十五日與美國國務卿布林肯進行通話，就區域問題交換意見，確認日美將在包括俄國侵略烏克蘭、中國有關議題，以及北韓核武和綁架日本人等國際社會面臨的課題上持續進行合作。上川表示，為了維持和強化以法治為基礎的自由開放國際秩序，她將繼續發揮七大工業國集團（G7）主席國的角色功能。上川預定十八日訪美、出席聯合國大會，並與布林肯會談。

演習地點遍及九州、沖繩和北海道

岸田新內閣才剛在十四日上路，最受矚目的防衛相任用了友台派的木原稔。木原稔上任首日，防衛省就宣布十月將與美軍舉行「決心之龍」（Resolute Dragon）大規模離島防衛訓練，日美雙方將動員約六四○○名人員參加，時間為十月十四日到三十一日，演習地點遍及九州、沖繩和北海道，其中距離台灣相當近的石垣島，也首次列入。

日本共同社報導，陸自原計劃自衛隊參加的規模為約二八○○名隊員，但為了讓更多部隊參加，將增至約五千人；美軍約為一四○○人。目的是在西南群島大範圍展開，以加強著眼於中國的離島防衛能力。

陸上自衛隊公布內容顯示，美軍陸戰隊、陸軍等將在今年四月石垣島駐屯地新開設的日美聯合協調所展開訓練，將假想與飛機或艦艇等共同戰鬥，並透過雷達警戒監視。這是美軍第一次在石垣島上演習，將派出約八十人至石垣島與自衛隊共同演練。

陸自魚鷹式運輸機 首度在沖繩飛行

另外，陸自那霸駐屯地、石垣駐屯地及與那國島駐屯地等，也將設置自衛隊與美軍陸戰隊的共同協調所，舉行人員與物資運送的相關訓練。

陸自的魚鷹式運輸機也將首度在沖繩縣內飛行，演習設定陸自以「魚鷹」轉移前線傷員至後方；此外還在探討實施離島居民撤離的「國民保護」訓練。由於沖繩縣政府十三日以安全為由，反對「魚鷹」在縣內飛行，陸自表示，將鄭重地向地方政府、居民等說明。

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