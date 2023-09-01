美國印尼軍演 7國參與制中

超級嘉魯達之盾年度多國聯合軍演八月卅一日在印尼東爪哇登場，參與軍演的印尼、澳洲、新加坡與美國部隊當天出席開幕式。（法新社）

2023/09/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此美國及其亞洲盟國日益顧忌中國在太平洋地區擴權之際，來自美國、印尼以及另外五國的部隊，八月卅一日起在印尼東爪哇展開歷時兩週、旨在確保亞太地區穩定的「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）年度聯合軍事演習；同日，中國宣布將於九月上旬在泰國灣與泰國舉行海軍聯合訓練。

澳日星英法 也派員參與

這場由印尼武裝部隊總司令尤多（Yudo Margono）主持開幕式的年度聯合軍演，有超過兩千名美軍與動員兩千八百多名印尼部隊參加；此外，澳洲、日本、新加坡、英國與法國也派員參與，聯合軍演總人數約五千人；訓練課目包括指揮控制模擬、兩棲演習、空降作戰、模擬佔領機場以及專家學術交流與專業發展實踐班；美國駐印尼大使館說，軍演還包括以實彈演習作收的聯合實地訓練。

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美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）透過聲明指出，去年的超級嘉魯達之盾的成功，為今年的聯合軍演打下良好基礎，多國聯合演訓展現各國的集體承諾與志同道合的團結，以打造穩定、安全與更和平、自由與開放的印度太平洋地區。儘管華府宣稱此聯合軍演並未針對任何國家，但佛林提及的去年超級嘉魯達之盾聯合軍演，正好是在去年八月北京當局史無前例舉行環台軍演之後登場。

去年才納入多國聯合演訓

除了美國與印尼以及其他五國，另有巴西、汶萊、加拿大、德國、印度、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、南韓與東帝汶以觀察員國身分參加這場聯合軍演。

美國與印尼是自二○○七年起展開年度「嘉魯達之盾」聯合軍演，去年才首度納入其他國家並改變軍演名稱。

同日，中國國防部新聞發言人吳謙表示，中國與泰國將根據年度國際軍事合作計畫於九月上旬在泰國灣以及海軍基地所在的梭桃邑附近舉行「藍色突擊—二○二三」海軍聯合訓練，聯訓課目包括狙擊戰術、叢林生存、海上搜救、直升機互降等演練，以提升參訓部隊訓練水準與協同能力、促進中泰海軍合作，以及提高共同應對區域安全威脅的能力。

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