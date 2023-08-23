壯大挺烏抗俄軍力 美允售波蘭96架阿帕契

在社群媒體上流傳且經英國廣播公司查證過的影像顯示，俄羅斯一架Tu-22長程轟炸機遭烏克蘭無人機摧毀，凸顯烏軍深入俄國領土打擊目標的能力與日俱增。Tu-22轟炸機飛行速度可達音速2倍，在俄羅斯攻擊烏克蘭城市的行動中被廣泛使用。（美聯社）

2023/08/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕前往希臘訪問爭取援助的烏克蘭總統澤倫斯基，廿一日獲得希臘總理米佐塔基斯正式承諾助烏培訓F16戰機飛行員及協助重建黑海西北岸的烏國港市敖德薩，美國同日也對大力援烏的波蘭批准出售總價高達一二○億美元的AH-64E阿帕契攻擊直升機九十六架及相關設備，以提高波蘭應對威脅的能力。

希臘允助烏培訓F16飛行員

希臘與俄羅斯因有共同基督教東正教信仰，原為傳統盟友；但在米佐塔基斯領導下已轉變立場，明確譴責俄國侵烏行徑並不斷援烏。他和澤倫斯基廿一日在希臘首都雅典共同對媒體宣布，「今天，我們的空中聯盟取得重要成果：希臘將參加我們F16飛行員培訓。感謝你們的貢獻。」

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澤倫斯基希臘行的重點是廿二日在雅典與巴爾幹半島和東歐十一國舉行非正式峰會，會後發表雅典宣言，十一國一致支持烏克蘭的主權、獨立和領土完整，也支持澤倫斯基提出的和平方案。

至於軍售波蘭，美國國務院聲明指出，「將透過提供一支能嚇阻敵國並參與北約組織行動的可靠軍力，來提高波蘭應對當前和未來威脅的能力。」

美促公民勿前往白俄

另鑑於與俄結盟的白俄羅斯已關閉和立陶宛三分之一過境點，美國駐白俄首都明斯克大使館廿一日敦促美國公民切勿前往白俄，並要求目前正在白俄的公民立即離開，建議透過「與立陶宛和拉脫維亞的其他過境點，或搭乘飛機」離境，且「美國公民不得從白俄羅斯經陸路進入波蘭。」

在俄烏戰況上，網路流傳俄國圖波列夫TU22轟炸機在俄國聖彼得堡以南「索爾齊二」（Soltsy-2）空軍基地起火燃燒，俄國國防部證實確有一架「直升機型無人飛行載具」於十九日上午十時許來襲攻擊，稍後「這架無人飛行載具被機場觀察哨發現遭輕型武器擊落」，聲稱俄方「一架飛機受損，沒有人員因為這起恐怖行為傷亡。」烏國媒體廿二日報導，烏克蘭軍事情報單位過去兩天策劃對俄國境內索爾齊基地與沙伊科夫卡（Shaikovka）基地進行無人機攻擊，成功摧毀兩架轟炸機，並擊傷另兩架軍機。

俄方廿二日強調，在自身位於黑海天然氣基礎設施附近摧毀一艘烏國軍用偵察船，為俄國退出黑海穀物倡議後的最新水道衝突。

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