美日韓峰會》拜登定錨東亞抗中堡壘

美國總統拜登十八日與日本首相岸田文雄及南韓總統尹錫悅，在華府近郊「大衛營」舉行首度三國峰會，並為三國各項安全合作擬定具體方針。（美聯社）

2023/08/21 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登十八日與日本首相岸田文雄及南韓總統尹錫悅，在華府近郊「大衛營」舉行首度三國峰會，並為三國各項安全合作擬定具體方針。「日本經濟新聞」華盛頓分局長大越匡洋廿日撰文分析，拜登此時與東亞兩大巨頭會晤有兩大盤算，一是美、日、韓甚至台灣，明年都將迎來重大選舉，二是在年底可能與中國國家主席習近平會面前，向中國傳遞明確訊息。

台灣大選前 向北京傳遞明確訊息

文中指出，拜登這次迅速採取行動，利用日韓之間甫建立的和解關係打造「東亞堡壘」，形成對中國和北韓堅若磐石的聯盟，包括三國今後每年都將舉行三邊會議，以及日本自衛隊和美韓軍隊也將定期舉行軍事演習等，是拜登東亞安全戰略的重要環節。拜登在會後形容這是「美、日、韓合作的新時代」，而國務卿布林肯進一步闡述，三國共同合作的核心正是安全。

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事實上，美國的目標是加強團結，使北京無法挑撥美日韓。大衛營峰會的時間安排正是基於兩個考量，首先是即將到來的政治事件，包括明年一月台灣舉行總統大選，四月輪到南韓舉行國會大選，九月是日本執政黨自民黨總裁（黨魁）選舉，還有拜登自己也將在明年十一月面臨連任考驗。在各種不確定性因素出現前，拜登已開始為第二任期的外交方向奠定基礎。

其次，美國正尋求在十一月於加州舊金山舉行的「亞太經濟合作會議」（APEC）領袖峰會期間，舉行美中元首會談，而拜登想在會見習近平之前展示美日韓三方聯盟，因此與岸田和尹錫悅的會面必須在此之前登場。美國持續深化對印太地區參與，包括上月以國賓身分接待印度總理莫迪，澳洲總理艾班尼斯也預計十月訪美。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）日本問題專家強斯東（Christopher Johnstone）表示，拜登重點是「將合作制度化」，即使未來政權更迭也難扭轉。「布魯金斯研究所」東亞政策研究中心主任索利斯（Mireya Solis）則說，中國軍事脅迫行為，為美日韓深化安全合作創造強大動力。

上海國際關係學者沈丁立則向「中央社」表示，這次美日韓峰會屬於「防禦性」，三國還未上升到新軍事同盟的地步；若中方認為此為侵略性行動，並做出過大反應，反而可能迫使美日韓三方真正成為軍事同盟。

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