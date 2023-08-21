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劍指中國》加國跨黨派議員 促加快外國代理人登記法立法

來自香港的加拿大國會議員莊文浩和關慧貞（見圖）均遭中國鎖定。北京當局透過「微信」散播莊文浩的不實訊息，攻擊他的認同、政治主張和家庭背景。（法新社檔案照）

來自香港的加拿大國會議員莊文浩和關慧貞（見圖）均遭中國鎖定。北京當局透過「微信」散播莊文浩的不實訊息，攻擊他的認同、政治主張和家庭背景。（法新社檔案照）

2023/08/21 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大保守黨國會議員莊文浩及其香港家人，五月初傳出遭中國恐嚇，引發軒然大波，加拿大及中國互逐外交人員，而加國情資更披露，中國嚴重干預加國過去兩屆國會大選。為防堵北京干預，加拿大跨黨派議員共同呼籲渥太華當局儘速制定外國代理人登記法，並發起連署請願活動，以凝聚更多民意支持。

加國安全情報局（CSIS）情資顯示，出生於香港的加國眾議員關慧貞，也被中國鎖定。加拿大廣播公司（CBC）報導，關慧貞十八日召開記者會，偕同來自溫哥華、多倫多和卡加立（Calgary）的人權聯盟，宣布發起連署請願活動，敦促加國政府盡快成立外國代理人登記處和相關立法工作。

今年稍早，加國華裔居民王立發起另項反對外國代理人登記處的請願活動，認為外國代理人登記處的立法是新「排華運動」，對少數族裔社區構成污名化風險。請願活動獲得自由黨國會議員阿里雅（Chandra Arya），及與中國官方密切往來的兩名華裔參議員胡子修和胡元豹支持。

關慧貞質疑有心人士指鹿為馬，強調外國代理人登記處的法案是保護加拿大、保護民主和人權，正是反歧視的舉措，將它和排華法相提並論，是歪曲事實。

長期關注國際人權事務的執政自由黨議員蘇貝瑞（Sameer Zuberi）強調，國會九月開議後，就會討論如何提出外國代理人登記處法案，確保立法獲得跨黨派支持。

與此同時，加拿大環球郵報等多家媒體，陸續披露CSIS內部文件，顯示中國無所不用其極地干預加拿大，除將批評中國的政治人物列為攻擊目標外，也刻意宣揚拉抬親中政治人物。匿名情報局官員透露，曾有一名中國駐多倫多領事召集中媒記者，指示他們在聯邦大選中秘密支持北京青睞的政治人物。前年十月，中國大使館曾付錢給一家小型媒體，以該媒體名義發表一系列親北京文章和問卷。

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