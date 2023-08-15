印度部署6.8萬兵力 防共軍越界

印度和中國自2020年5月在邊境爆發小規模衝突，印軍迄今已在前線部署6萬8千名士兵，以及9千噸裝備，以防共軍越界。（歐新社檔案照）

2023/08/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國和印度自二○二○年五月在邊境加萬谷（Galwan Valley）爆發小規模衝突以來，就未曾放鬆邊境軍事部署，並持續在拉達克（Ladakh）東部實際控制線（LAC）沿線對峙。印軍迄今已在前線部署六萬八千名士兵，以及九千噸裝備，以防共軍越界。此外印度也積極擴大在東南亞地區的影響力，有助於東南亞國家對抗中國主導地位。

擴大東南亞影響力 抗中主導地位

印媒指出，印軍已在實際控制線沿線部署六萬八千名士兵，以及三三○輛步兵戰車、九十輛坦克、數門火砲、地對空導引武器和雷達等。印度空軍也部署多支戰鬥中隊，採「攻擊態勢」，並持續以飆風、蘇愷-30、米格-29、美洲虎等戰機和遠程遙控飛行器等監控共軍動態，可在五到七分鐘內升空，也具備全天候作戰能力。

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一名印度官員表明，加萬谷事件後局勢可能升級，維持可靠的力量來加強軍事嚇阻很重要。儘管印中雙方談判正在進行，但印軍已做好應對拉達克地區任何潛在狀況的準備。據了解，印中兩軍十四日將舉行第十九輪軍長級會談，為四月後首次，也是為印度總理莫迪和中國國家主席習近平可能在八月底的南非「金磚五國」（BRICS）峰會場邊會晤暖身。此外，習近平預計九月前往新德里參加「廿國集團」（G20）峰會。印方一直強調，若不恢復邊境和平安寧，印中關係不可能正常化。

另一方面，印度智庫「觀察家研究基金會」副會長潘特（Harsh V. Pant）指出，印度與中國日益激烈的競爭關係，促使新德里當局從戰略上加強自身影響力，在印中關係達到「某種意義的正常狀態」之前，新德里只能加強與中國周邊國家的關係，東南亞便是重點之一；印度與東南亞的關係已變得「更有力、更坦率」，因為新德里認為，印方在東南亞的謹慎態度，並未換來中國在邊界問題上「讓步」。

華府智庫「哈德遜研究所」研究員長尾賢表示，印度六月將國造飛彈護衛艦「克爾潘號」（INS Kirpan）贈予越南，並協助培訓越南戰機飛行員和地勤人員，印度海軍艦艇也不斷訪問越南，就是兩國防務關係不斷加強的跡象。此外，越南現在也計畫向印度採購高超音速飛彈和地對空飛彈。

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