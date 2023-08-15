美韓21日聯合演習 美太空軍首度參演

南韓和美國將於廿一日至卅一日舉行「乙支自由護盾」（UFS）年度聯合演習，以因應北韓核武發展，以及烏克蘭戰爭情勢變化。圖為南韓京畿道平澤市駐韓美軍韓福瑞斯基地（Camp Humphreys）。（歐新社）

2023/08/15 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓和美國將於廿一日至卅一日舉行「乙支自由護盾」（UFS）年度聯合演習，以因應北韓核武發展，以及烏克蘭戰爭情勢變化；除美國太空軍將首次參演外，駐韓聯合國軍司令部多國部隊也將投入。面對美韓聯合軍演，北韓領導人金正恩下令大幅提升飛彈產能。

「韓聯社」報導，南韓聯合參謀本部（聯參）強調，此次實戰演習將反映北韓核飛彈和烏俄戰爭等不斷變化的安全局勢，進一步加強韓美同盟的因應能力；除陸、海、空軍及海軍陸戰隊外，駐韓美軍與美國本土的太空軍也將參與。這次演習分為兩階段，第一階段廿一日至廿五日，第二階段於廿八日至卅一日進行。

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聯參強調，韓美將在演習期間舉行聯合綜合火力演習和空軍「雙鷹」演習等卅多項聯合野外機動訓練。值得一提的是，演習期間的聯合野外機動訓練比去年的十三次大增，與今年上半年的「自由護盾」（FS）和「戰士護盾」（WS）相比也有所增加，主要是為了在北韓核飛彈威脅提升的情況下，加強韓美聯合因應能力。

據悉，聯合國軍司令部成員國澳洲、加拿大、法國、英國、希臘、義大利、紐西蘭、菲律賓、泰國等國家，也將以中立國身分參演。中立國監察委員會將根據韓戰停戰協定，確認演習的實施過程。

南韓與美國三大聯合軍演分別為「乙支自由衛士」、「關鍵決斷」和「鷂鷹」演習，但前總統文在寅二○○八年上任後，由於與北韓進行無核化談判而中斷。去年八月，做為尹錫悅政府上台後首次實施的下半年美韓聯合軍演，「乙支自由衛士」更名「乙支自由護盾」後重新回歸。

美國、南韓和日本三國領袖即將在華府舉行三邊峰會，美韓大型軍演也將登場，北韓中央通信社（KCNA）十四日報導，領導人金正恩近期一連視察數個重要軍事設施，包括戰略巡弋飛彈和無人機引擎的生產線。據報導，金正恩對某個工廠專注生產戰術飛彈，以及產能擴充表示滿意，提出改進飛彈生產的目標，並對最新榴彈砲砲彈的操作性能表達讚許，還親自駕駛一輛裝甲車。

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