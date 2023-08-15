美印太副司令批中傲慢 加劇衝突風險

美國印太司令部副司令斯卡倫卡指出，中國人民解放軍至今仍拒絕與印太司令部高層溝通，而且傲慢已達危險程度，進一步加劇與美國發生衝突的風險。（取自美國印太司令部官網）

2023/08/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國印度─太平洋司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）中將十三日在澳洲坎培拉「澳美領袖對話」場邊受訪時表示，中國人民解放軍至今仍拒絕與印太司令部高層溝通，似乎將溝通當成一種對美方的「獎勵或懲罰」，不是大國該有的作為；而且解放軍的傲慢已達危險程度，進一步加劇與美國發生衝突的風險。

支持部署高超音速飛彈 嚇阻中國侵台

斯卡倫卡另指出，美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨議員蓋拉格提議，在澳洲和太平洋其他關鍵地點部署高超音速飛彈，以嚇阻北京武力犯台，這個構想「很有價值」，因為美方不希望發生這場戰爭，要做到這一點，就必須在國際換日線以西部署可靠、有戰鬥能力的部隊，「我相信中共吃硬不吃軟，因此必須堅持不懈地展現實力」。

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斯卡倫卡直言，印太地區的趨勢「在很多方面都沒有朝正確方向發展」，尤其中國軍方「不安全和不專業的活動」正在增加，而美軍的當務之急是避免與中國爆發戰爭，但因為美中軍事指揮官之間「不存在」對話，導致推動這項目標的行動受阻。他坦言，一旦「戰爭─作戰層面」缺乏接觸，誤判引發衝突的風險就會升高。

斯卡倫卡透露，美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）一直提議與共軍東部戰區和南部戰區司令員對話，但都未獲得回應。共軍東部戰區涵蓋東海和台海，南部戰區則包含南海。

斯卡倫卡分析，美方面臨的問題是，中方將溝通當成行為符合其利益的獎勵，這不是大國會做的事情，大國即使意見不合也會相互交談，因為這是相互理解，並降低誤判風險的唯一辦法。他認為，共軍加強訓練是在培養新的自信與強勢感，這種日益增強的強勢感會形成傲慢，進而變成狂妄自大。當共軍開始變得膽大妄為，就成為問題，因為美中都在飛行及操作高性能裝備。

斯卡倫卡提到，儘管外界聚焦中國入侵台灣的可能性，但實際上引爆美中衝突的可能性很多，包括北京在南海的奪島行動。他也不相信中國聲稱不想在索羅門群島建立軍事基地的說法，正如北京在二○一七年之前也否認準備在非洲國家吉布地興建軍事基地。目前，北京已與索羅門群島簽署影響深遠的安全和警務協議，「我認為他們確實有能力（興建軍事基地）」。

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