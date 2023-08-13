兒恐出庭受審 拜登連任掀波

美國司法部十一日宣布指派獨立檢察官擴大調查拜登總統（左）次子杭特（右）所涉及的指控。圖為拜登父子今年二月初搭機飛抵紐約州雪城的空軍基地。（法新社）

2023/08/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕由於認罪協議談判破裂，美國司法部十一日指派一名被前總統川普任命的聯邦檢察官，出任擴大調查拜登總統次子杭特的稅務欺詐與非法海外商業交易指控的特別檢察官，此一大逆轉意味杭特最後恐得出庭受審，恐令其父尋求連任的選情蒙上一層陰影。

這是美國司法部第三度指派特別檢察官調查與二○二四年美國總統大選相關之人士，前兩次指派分別為調查前總統川普的私藏政府文件與國會山莊暴動並正式起訴川普，以及調查拜登不當處理機密文件。司法部長賈蘭德表示，應德拉瓦州聯邦檢察官魏斯（David Weiss）要求，決定指派他為杭特案特別檢察官，並期許魏斯以公允迫切的態度迅速辦案。

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魏斯自二○一九年就開始調查杭特，但川普於其自創的社群平台上否認魏斯是他的人馬，暗示魏斯調查這麼久早就跟杭特達成暗盤交易。川普當年副手彭斯則酸說，他當副總統時，他兒子可是在陸戰隊開戰機保家衛國。

目前並不清楚賈蘭德為何同意指派特別檢察官，但推測可能與有助於杭特因逃稅與非法持槍而受審與入獄的認罪協商上月破局有關。

五十三歲的杭特還因他在其父擔任副總統期間於中國、烏克蘭與其他地方的商業交易，而遭國會調查。

杭特的前商業夥伴日前告訴國會，杭特多次讓老父跟自己的外國商業夥伴通電話。國會共和黨人指控拜登利用當時的副總統身分幫兒子做生意，但遭拜登否認。

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