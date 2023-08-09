繞道中國進口 美晶片流入助俄軍

俄羅斯7日發射飛彈攻擊烏克蘭東部城市波克羅夫斯克，造成至少7人喪生，救援人員8日清理被毀公寓的瓦礫堆。（路透）

2023/08/09 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國家廣播公司商業頻道（CNBC）七日報導，儘管西方多國對俄羅斯實施嚴厲制裁，但俄國仍可透過中國等第三國，取得用於智慧手機、筆電等具有軍民兩用用途的西方半導體和晶片，助長其軍力。另外，烏克蘭政府宣稱，破獲一起埋伏在烏國的俄國特務企圖刺殺總統澤倫斯基的陰謀。

烏逮捕俄女諜 瓦解刺殺總統澤倫斯基案

CNBC分析貿易數據和船運清單，指出莫斯科透過中間國取得半導體和其他先進西方科技產品的數量愈增，二○二二年半導體科技進口值廿五億美元，比二一年增加十八億美元。烏克蘭「基輔經濟學院研究所」（KSE Institute）近日一份報告也指出，在烏國戰場上取回的五十八件俄軍裝備中，發現超過一千個外國元件，主要是西方半導體科技產品，超過三分之二是設於美國的企業製造，也有來自日本、德國等烏克蘭盟友。這些元件雖受制於出口管制，但繞道經由中國、土耳其、阿拉伯聯合大公國和其他中間國的貿易管道，照樣可進入俄國。

請繼續往下閱讀...

數據顯示，中國是對俄羅斯最大的晶片和關鍵戰場裝備科技產品的出口國，包括香港在內的中國銷售方，佔俄國去年第四季半導體進口量超過八十七％，二一年第四季所佔比率為卅三％；中國對俄出口的這類產品五十五％非由中國製造，而是他地生產、經由中國或香港中間商出貨到俄國。莫斯科也增加從高加索、中亞和中東等地中間國的進口量。

與此同時，烏國國家安全局（SBU）七日宣布，破獲一起俄國陰謀刺殺澤倫斯基的陰謀，在尼古拉耶夫逮捕一名在軍用品店工作的臥底特務，該名女子在澤倫斯基上月廿七日視察該市前蒐集行程情資，試圖傳遞給俄國軍情部門，俄方準備在澤倫斯基視察時發動空襲。

美援M1A1戰車 9月抵烏

戰況方面，俄軍七日晚間發射飛彈攻擊烏東波克羅夫斯克市（Pokrovsk），摧毀一棟民宅公寓，附近的旅館和披薩店也遭波及受損，造成七人死亡、八十一人受傷。波克羅夫斯克距離烏東前線僅四十公里。俄國國防部八日宣稱，攻擊目標為烏軍指揮所。

烏國國會議員盧狄克八日推文指出，首批美國「艾布蘭」戰車初秋就會運抵烏國；英國「電訊報」八日也報導，美國援助烏克蘭的M1A1「艾布蘭」主力戰車已經整備完成，將在九月運抵烏國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法