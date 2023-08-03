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    北京洪災疏散百萬人 民控豆腐渣工程一沖就垮

    河北涿州居民指控當局洩洪前未及時通知，並質疑官方隱瞞真實死亡人數。 （美聯社）

    河北涿州居民指控當局洩洪前未及時通知，並質疑官方隱瞞真實死亡人數。 （美聯社）

    2023/08/03 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕杜蘇芮颱風導致中國北京、天津、河北省上月廿九日起連日暴雨成災，緊急疏散人口逾百萬。其中北京市降雨量創當地一四○年來新高紀錄，全市十三區受災人口逾四．四萬、逾十二萬人待疏散，截至一日上午累計十一人罹難、廿七人失聯；大片山區坐落的門頭溝區和房山區淪為重災區，居民不相信只有十一人死亡。至於受災數超過十三萬人的河北省保定市涿州市，亟欲跨省前往的民間救援隊，則卡在未取得當局「邀請函」而遲遲無法依規定出發，因政府公章遭沖失。

    山地面積占九十八．五％的門頭溝區，自七月廿九日至八月一日上午的平均降雨量逾四七○毫米，導致永定河水位暴漲，路邊商店和區內街道皆成汪洋一片。由內蒙古自治區開往北京的一列列車受暴雨影響，一日晚間困於門頭溝落坡嶺，九百餘名旅客和工作人員滯留，其中三百餘人徒步數小時後，二日上午抵達北京豐台站。

    居民點出門頭溝區主打的「旅遊城市」真實形象︰「門頭溝一直在搞形象工程，不重視這些排洪、防洪措施。這麼一點雨就把它們給沖垮了」，「三家店村給淹了…排水溝太小了。很多地方都塌陷了。這證明當初修的路是豆腐渣工程，而且剛剛修的就塌陷了」。

    北京降雨量打破140年紀錄 雄安新區遭洪水覆蓋

    北京新京報二日報導，從七月廿九日到二日上午七時，北京市記錄到七四四．八毫米極端降雨值，打破一四○年來紀錄。災情嚴峻的涿州市，約莫同期間全市平均降雨量三五五．一毫米，居民已斷水斷電三天。北京民眾批評政府洩洪未提預留疏散時間，也質疑官方隱瞞真實死亡人數毫無道理。河北雄安新區號稱可抵禦兩百年一遇的洪水，卻慘遭洪水覆蓋。

    中國北京、天津及河北等地接連降下暴雨，造成數十萬人受災，超過100萬人緊急疏散。北京降雨量打破140年紀錄。（法新社）

    中國北京、天津及河北等地接連降下暴雨，造成數十萬人受災，超過100萬人緊急疏散。北京降雨量打破140年紀錄。（法新社）

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