收買媒體 中國擴大滲透南太島國

跨國民間媒體組織踢爆，索羅門群島發行最久的「索羅門星報」收受中國資金，刊出有利於北京當局的報導，以換取汰換年久失修的設備。圖為中國駐索國大使館。（美聯社檔案照）

2023/08/03 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲廣播公司（ABC）報導，曾踢爆多起國際弊案的「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）最近披露了中國軍警機構曾在台灣友邦帛琉，試圖以「投資設立新媒體」方式製造親中輿論未果，還金援索羅門群島媒體買影響力，暴露中國積極滲透太平洋島國的手段。

找上帛琉最老報合資新媒體

帛琉最老報紙「帛琉報」（Tia Belau）創辦人烏祿東（Moses Uludong）二○一八年受到當地中國商人邀約合作，擬創立一個「提升中國在帛琉聲量」的新媒體集團，不料背後真正中資來源竟與中國軍方、警察有關。親中新媒體設立一年後，烏祿東稱武漢肺炎疫情搞砸了集團業務，目前合作並未持續。不過OCCRP認為，此案例顯示中國在太平洋島國的滲透力，可能透過投資、掌握當地意見領袖來進行。

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金援索羅門最老紙媒

中國在索羅門群島取得更大的成功，該國發行最久的「索羅門星報」被踢爆收受中國資金，刊出有利北京的報導，以汰換年久失修的設備，引發各界擔憂外國干預太平洋媒體將成為一股趨勢。

由於急著籌措資金，「索羅門星報」總編去年七月向中國駐荷尼阿拉大使館撰寫了一份提案，提及報社運作難以為繼、需要援助，印刷機日益老化，報紙往往要晚一天才能送到街上，旗下廣播電台Paoa FM在向偏遠省分播送節目方面也遭遇困難。根據OCCRP說法，「索羅門星報」在保證將發表有利於北京的訊息後，收到中國一一五萬索幣（約四三五萬台幣）資金。

南太平洋大學新聞學教授辛赫指出，該報受武肺疫情影響面臨財務挑戰，廣告收入也流向社群媒體，中國提供的資金緩解燃眉之急。他說︰「放眼整片地區，會發現各國政府都在與中國握手交好，達成各種協議，也接受大筆資金」。

辛赫示警，媒體機構已成為在太平洋爭奪影響力大國間競爭的一環，其他處境艱困的太平洋媒體企業可能會受到類似提議誘惑。他說，「無論援助是來自中國、美國或澳洲，天下沒有白吃的午餐」。

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