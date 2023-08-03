中國火箭軍易帥 出現「外行領導內行」

評論指出，中國新任火箭軍司令員王厚斌（左後）、政委徐西盛（右後）分別來自海軍和空軍，並非專業出身，將導致火箭軍出現「外行領導內行」情況。（美聯社檔案照）

2023/08/03 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國火箭軍原司令員李玉超被解除職務，分析人士認為中方此舉是為了確保這支部隊忠於國家領導人習近平，不過新任司令員王厚斌、政委徐西盛分別來自海軍及空軍，並非專業出身，令火箭軍出現「外行領導內行」。港媒分析指出，火箭軍內部將領不再獲共軍統帥部信任，恐面臨新一波整肅。

港媒：火箭軍整肅仍持續中

華爾街日報報導，麻省理工學院教授傅泰林（Taylor Fravel）認為，任命來自火箭軍以外的官員擔任該軍種指揮官的決定，意味著李玉超被查出了嚴重問題，同時也反映出火箭軍的重要性。

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華府智庫「保衛民主基金會」學者辛格頓（Craig Singleton）說，在原外長秦剛被免職後不久，做為習近平親信的火箭軍原司令員李玉超就被清洗，這是中國近年影響最大的高層調整之一。他表示，幾乎可肯定，俄國瓦格納集團未遂的叛亂，加強習近平對意識形態控制的執著，甚至不惜以犧牲經濟和中國正在進行的軍事現代化為代價。

火箭軍控制攻擊美國的核彈，而且在中國任何試圖武統台灣的行動中都將發揮關鍵作用，在美中關係惡化背景下，中國火箭軍正進行大規模擴充。

彭博引述學者和專家分析，此舉顯示北京要求「政治忠誠」仍優先於推動軍隊現代化，恐讓提升火箭軍戰力的努力受挫，使中國圖以武力奪台的謀劃不得不三思。

美國之音報導，火箭軍高層人事變動，可能反映美方情報戰優勢，且指出習近平對火箭軍的不信任，並藉由人事調整來加強對火箭軍的控制。報導引述前中共海軍司令部中校參謀姚誠看法，此一變動凸顯火箭軍高層向美國洩露機密情報的傳聞，並引發習的嚴格調查。

知情人士透露，李玉超兒子向美國洩露火箭軍機密，引發此波事件，包括李玉超被帶走調查，並連帶影響到戰略支援部隊司令員巨乾生。另外，前外長秦剛的婚外情及緋聞對象傅曉田可能是軍方情報人員，都被拉入此次調查中。姚誠還提到，新任司令員王厚斌恐難以控制火箭軍，因其主要依靠聽話、揣摩領導意圖而升遷，且對高科技軍種如火箭軍缺乏足夠專業知識。

不過，香港明報分析指出，整個事件涉及工程貪腐，洩密之說「恐屬附會」；但火箭軍的整肅仍在持續，統帥部對於火箭軍內部將領已不再信任。文章表示，據說副司令員與副政委級別的高級將領可能都將撤換。

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