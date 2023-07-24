西班牙大選登場 極右派暌違50年拚掌權

西班牙23日舉行大選，選前民調顯示，費霍領導的右翼人民黨聯合極右翼民聲黨可能成為贏家。圖為民聲黨領袖阿巴斯卡爾在馬德里郊區投票。（法新社）

2023/07/24 05:30

民聲黨反移民、反女權 與中間偏右人民黨合作

〔編譯張沛元／綜合報導〕西班牙廿三日舉行競爭激烈且可能變天的大選，選前民調顯示，總理桑傑士（Pedro Sanchez）領導的左派聯合政府連任堪慮，中間偏右的最大在野黨「人民黨」（PP）與極右翼的「民聲黨」（Vox）可望攜手上台，為西班牙右派半世紀以來再度執政。

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投票於當地時間廿三日上午九時（台灣時間同日下午三時）展開，同日晚間八時（加那利群島晚一小時）結束，初步結果將在投票結束後數小時出爐。根據西國內政部，當日午後二時的投票率為四○‧五％，高於二○一九年十一月大選同時段的卅七‧九％。西班牙國營頻道TVE的畫面顯示，桑傑士前往投票所時遭到一小群選民叫囂，有人對他喊「騙子」，也有人呼喊「總理」。桑傑士告訴記者，他對選舉結果「感覺良好」。

勝負差距可能不到百萬票

由於競爭激烈，專家指出，勝負差距可能不到一百萬票，或是國會眾議院十席（總席次三五○席）。當局在投票開始九十分鐘後表示，所有投票所均運作正常。此外，由於許多人趁暑假出遊，本次大選的郵寄投票創歷年新高，郵政單位表示，多達二四七萬選民採取不在籍投票。

桑傑士所屬的「社會勞工黨」（PSOE）與極左的「我們可以黨」（Unidas Podemos）在二○一九年國會選舉後合組聯合政府，今年五月桑傑士因左派在地方選舉中慘敗而宣布提前大選，然此孤注一擲的豪賭恐賠上左派聯合政府的命運，因為民調顯示，費霍（Alberto Nunez Feijoo）領導的人民黨可望成為最大贏家。

但人民黨若要籌組政府，則必須與阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）領導的極右派民聲黨合作，此舉意味西班牙自一九七○年代佛朗哥（Francisco Franco）獨裁統治結束以來，再度有極右翼政黨執政。

儘管選前民調多半顯示，人民黨與民聲黨可望在眾院取得過半席次，但也有民調顯示這兩黨無法過半。若兩個右翼政黨無法過半，社會勞工黨將有繼續組閣機會，因為他們有更多選項能與極左翼匯總（Sumar）聯盟和其他小型政黨結盟。但分析家也說，不排除左、右兩大陣營都無法過半的可能性，屆時恐得重演一九年的重選戲碼。

反移民與反女權的民聲黨執政，是極右派政黨透過選舉鵲起的泛歐風潮象徵之一；目前極右派政黨在匈牙利單獨執政，在義大利與芬蘭則與中間偏右政黨組成聯合政府。

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