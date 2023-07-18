克里米亞大橋又爆炸 斷俄軍補給

連接俄羅斯本土與克里米亞半島的克里米亞大橋（亦稱克赤大橋），17日凌晨傳出爆炸，為該橋去年10月以來第2次遇襲，造成2死1傷，據稱烏國海軍和國家安全局（SBU）是幕後策劃者。（美聯社）

2023/07/18 05:30

俄控烏施襲 稱黑海穀物出口協議不再延續

〔編譯孫宇青／綜合報導〕連接俄羅斯本土與克里米亞半島的克里米亞大橋（亦稱克赤大橋），十七日凌晨傳出爆炸，為該橋去年十月以來第二次遇襲，除了造成兩死一傷外，也導致交通中斷，影響俄軍補給作業。俄國指控烏國施襲，宣布黑海穀物出口協議十七日到期後不再延續。烏國安全部門消息則透露，烏國海軍和國家安全局（SBU）是幕後策劃者。

傳烏克蘭國安局策劃任務

根據俄國任命的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫及俄媒說法，克里米亞大橋靠近俄國克拉斯諾達的第一四五根橋柱發生「緊急情況」，致使交通中斷；俄國交通部表示，靠近克里米亞一側的橋面道路「受損」，僅能由札波羅熱及赫爾松地區公路往返克里米亞。

請繼續往下閱讀...

路透取得的未經證實影像顯示，橋上有扭曲的金屬屏障、殘骸和受損的汽車。現場拍攝的照片則顯示，這座長達十九公里的公路兼鐵路橋上已無車輛通過。俄國貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫指稱，一對父母在事件中身亡，而他們的年幼女兒則被送入加護病房治療。

隸屬俄國傭兵組織「瓦格納集團」的俄國Telegram頻道「灰區」（Grey Zone）指稱，該橋是在十七日凌晨三時四分及廿分兩度遇襲。烏國安全部門消息人士指稱，兩次攻擊是由烏國海軍和國家安全局執行，工具是水面無人艇。俄國國家反恐委員會也說，烏國利用兩艘水面無人艇襲擊該橋，造成公路部分受損，已按「恐怖主義活動罪」立案調查。俄國外交部發言人沙卡洛娃除了譴責基輔，也指控英美情報機構和政治人物共謀。

克里米亞大橋去年十月遭到卡車炸彈襲擊，當時俄國歸咎於烏國，基輔起初否認，數月後才間接承認。雖然基輔此次同樣未承認，但烏國總統顧問波多利雅科事發後推文表示，「任何用於運送俄國大屠殺工具的非法建築必然短命」，看似暗示此次攻擊行動。

與此同時，允許烏國穀物出口、以緩和全球糧食危機的「黑海穀物協議」十七日到期，在克里米亞大橋遇襲後，克里姆林宮宣布終止該協議，待俄國部分條件獲得滿足，才可恢復執行。在協議保護下，過去一年有近三千三百萬噸烏國玉米、小麥等穀物順利從黑海港口運往全球。土國總統艾多根十四日曾透露，普廷同意延長協議，但俄方未予證實。

烏軍︰一週來收復近18平方公里失土

烏軍副國防部長馬里亞爾十七日透露，烏軍過去一週在東部、南部收復近十八平方公里失土，總計已收復逾二一○平方公里。英國表示，已對俄國教育部長謝蓋爾、文化部長柳比莫娃等十四名官員實施新一輪制裁，其中十一人涉嫌強迫重新安置烏國兒童，試圖摧毀烏國民族認同。瑞典則宣布，將再援烏約五．八六億美元，協助重建及改革，為加入歐盟鋪平道路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法