04/10 各報重點新聞一覽

外交部長林佳龍表示，台美雙方已建立溝通管道，談判機制正與美方對接中，期待很快可就實質內容進行談判。（記者方瑋立攝）

2025/04/10 06:45

自由時報

林佳龍：已建立溝通管道 台美關稅 很快實質談判

美國總統川普的對等關稅新制台灣時間昨天中午正式上路，外交部長林佳龍表示，台美雙方已建立溝通管道，談判機制正與美方對接中，期待很快可就實質內容進行談判。政院人士表示，由副院長鄭麗君領導的談判小組，成員包括國安和外交體系、經貿辦總談判代表、副總談判代表等；而鄭麗君目前人在國內。

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罷免羅智強 二階連署達標 北市最深藍選區 出現變化

罷免國民黨立委羅智強的公民團體「大安強強滾─罷免羅智強」，昨宣布連署收件兩萬四千份，達法定門檻；民進黨議員簡舒培表示，可見大安區民藉連署表達對羅智強配合傅崐萁亂政的不滿。羅智強則回應，從罷免發起的第一天起，他就知道，第一階段、第二階段的連署一定會過，他和團隊從無一刻鬆懈，很早就在為進入三階投票做好全面迎戰的準備。

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黑幫勾結境外詐團 2車手團詐逾億 女護痛失2659萬

天道盟太陽聯盟劉姓與同心會趙姓成員分別組織詐欺車手團，涉嫌協助隱身境外的「假檢警」、「假投資」詐騙集團，提領、面交贓款，刑事局獲報經長期溯源追查，自去年七月至上月，先後搗破劉、趙兩個不法集團，以及其他集團的車手等共廿四人，分依涉犯加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

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聯合報

陸與歐盟回擊…陸對美關稅升至84% 歐盟將對美徵稅7656億元

美國對等關稅昨天中午上路，中國大陸、歐盟先後強力反擊。大陸昨晚宣布自今天中午十二時一分起對美國所有商品再加徵百分之五十關稅，累計加徵的關稅上升至百分之八十四。歐盟九日批准對美國商品徵收約二一○億歐元（約台幣七六五六億元）的關稅。

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我今年經濟成長率難保2 主計總處估最差僅1.64%

美國關稅海嘯席捲全球，主計總處預估我國今年經濟成長率將受衝擊，最糟將無法「保二」，僅剩百分之一點六四。中央銀行表示，國內房市也將受間接影響，將滾動調整房市管制相關措施。

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中國時報

關稅戰開打 賴主席認同投資脫中入北

美國總統川普對全球開徵對等關稅，國內有學者建議，應重新將出口重點市場轉至大陸。中研院社會所特聘研究員吳介民9日在民進黨中常會提出「脫中入北」論述，黨主席賴清德總統大表肯定。賴清德說，台灣對外投資採「脫中入北」，過程很正面，台灣終於以自身經濟實力立足台灣、布局全球，形成「全球台灣」。

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國安基金出師不利 台股崩千點

國安基金9日備妥5000億銀彈展開首日護盤，台股卻開低震盪，恐慌情緒繼續蔓延，賣壓湧現，跌幅擴大，終場大跌1068點，跌幅5.79％、收在1萬7391點，創史上第3大收盤跌點，成交量逾5675億元。

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天道盟太陽聯盟與同心會劉姓、趙姓成員分別組織詐欺車手團，提領、面交贓款，刑事局先後搗破，劉男被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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