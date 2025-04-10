為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    黑幫勾結境外詐團 2車手團詐逾億 女護痛失2659萬

    道盟太陽聯盟與同心會劉姓、趙姓成員分別組織詐欺車手團，提領、面交贓款，刑事局先後搗破，劉男被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    道盟太陽聯盟與同心會劉姓、趙姓成員分別組織詐欺車手團，提領、面交贓款，刑事局先後搗破，劉男被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    2025/04/10 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕天道盟太陽聯盟劉姓與同心會趙姓成員分別組織詐欺車手團，涉嫌協助隱身境外的「假檢警」、「假投資」詐騙集團，提領、面交贓款，刑事局獲報經長期溯源追查，自去年七月至上月，先後搗破劉、趙兩個不法集團，以及其他集團的車手等共廿四人，分依涉犯加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

    警方清查，這些隸屬不同集團的車手，從去年五月至七月的短短兩個月時間犯案，至少有十九人受害，財損逾億元，當中北市林姓女護理師落入「假檢警」話術陷阱，被詐達二六五九萬元最多。

    假檢警、假投資…刑事局逮24人

    警方表示，去年七月間，一名退休的七旬保險業高階主管，在臉書看到假冒股市名人「胡立陽」的股票投資廣告時，因之前曾聚會碰見過胡立陽，信以為真，便落入對方話術，加入LINE群組，受騙九百多萬元後，始知上當向警方報案。

    警方受理後，從被害人的匯款人頭帳戶、面交車手，擴大清查涉案對象，不僅追出其他被害人，也鎖定多個不同車手團，其中以太陽聯盟廿四歲劉姓成員與同心會廿二歲趙姓成員為首的集團，分別以桃園地區、雲林地區為據點犯案。

    專案小組去年至上月經執行多次搜索行動，將劉、趙二男，以及相關幹部、車手等共廿四人查緝到案，查扣現金、手機等贓證物，訊後移送士林地檢偵辦，檢方複訊後，劉男與陳姓、鍾姓等兩名車手經法院裁定羈押，其餘五至十五萬元交保候傳。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播