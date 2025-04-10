罷免羅智強 二階連署達標 北市最深藍選區 出現變化

2025/04/10 05:30

〔記者劉詠韻、林欣漢／台北報導〕罷免國民黨立委羅智強的公民團體「大安強強滾─罷免羅智強」，昨宣布連署收件兩萬四千份，達法定門檻；民進黨議員簡舒培表示，可見大安區民藉連署表達對羅智強配合傅崐萁亂政的不滿。羅智強則回應，從罷免發起的第一天起，他就知道，第一階段、第二階段的連署一定會過，他和團隊從無一刻鬆懈，很早就在為進入三階投票做好全面迎戰的準備。

羅：知道連署會過 全面迎戰

罷免團隊昨宣布罷免羅智強的第二階段連署已突破兩萬四千份，達成法定門檻，下一步最後衝刺將鎖定四萬份，甚至挑戰四萬五千份，以確保罷免案不只能成立，進入第三階投票階段，罷免更能真正成功；同時也意味向來被視為北市最深藍、被戲稱就算是國民黨派個西瓜都能躺選贏，不可能鬆動的大安區，已出現完全不同的變化。

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住在大安區的陳姓男子批評說，羅智強身為前總統馬英九子弟兵的領頭人物之一，多年來迎合馬英九「化獨漸統」的精神指導，倡議民進黨獨裁、中國政府及人民對台灣沒敵意、兩岸問題都是綠營執政拒絕溝通等偏狹言論，惡意煽動、引導台灣社會仇綠的對立思維，卻對中共軍機繞台、統戰滲透等惡劣行徑視而不見。

大安區民：無法容忍聯中貶台

林姓婦人則說，罷免羅智強的活動比預期熱絡，看出民心向背，以大安區的選民結構，若罷免成功將有指標意義，代表「人民才是主人，不會被不適任政客綁架」。黃姓民眾期望全台各地的罷藍委活動都將開花結果，沉默的大眾能勇敢無懼地向台灣親中勢力宣告，民主社會無法容忍「聯中貶台」的背骨立場。

議員簡舒培認為，大安區民藉連署表達對羅智強的不滿，深知他上任一年來，非但未爭取相關建設，反而配合傅崐萁亂政；儘管藍白一直放話國難當前要停止惡鬥，刻意將罷免與美國的高關稅做不正確的連結，選民並未被糊弄。

國民黨議員曾獻瑩則說，罷團自行公布二階連署數，中選會應嚴格查核相關數字；公民雖享有罷免權，但近期面對關稅衝擊應團結一致，藍綠都應有所節制、勿搞惡罷，才是民眾願意看到的局面。

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