臉書證實中國發動假帳號攻擊 策略改變

TikTok資安主管向澳洲國會議員坦承，在中國的工作人員可以存取澳洲用戶的資料。（路透檔案照）

2023/07/12 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕澳洲國會參議院的「透過社交媒體進行外國干涉特別委員會」十一日針對社群媒體對澳洲的危害舉行聽證會，中國社群應用程式「抖音」國際版TikTok的澳洲高層首度在國會坦承，該公司的中國境內員工可在「非常嚴格的基礎上」取得澳洲用戶數據。此外，「臉書」也表示，來自中國的假帳號的運作策略在過去七個月有「明顯轉變」，新策略是在海外煽動不和且持續演變中。

抖音員工可存取澳洲數據

澳洲TikTok安全長法洛（Will Farrell）面對委員會自由黨籍主席帕特森（James Paterson）質詢，說不出該公司中國境內員工取得澳洲用戶數據的次數，但坦承確有此事，惟強調相關取用權限有「一系列保護措施」，包括取用次數有上限、得提供業務上的正當性並獲上級批准，跨國界取用更須獲得位於美國負責監控所有數據取用的全球安全團隊批准，利用用戶行為推測其喜好的「推薦算法」遭試圖改變也會啟動相關安全審查。

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澳洲TikTok公共政策經理伍茲—喬伊斯（Ella Woods-Joyce）表示，中國二○一七年實施的「網路安全法」要求企業提供國家安全相關的所有個人數據，此規定適用於在中國有業務和員工的所有公司；但當被問及TikTok能以何理由拒絕依法交出資料，她稱中國從未提出相關要求，且若中方提出，澳洲TikTok將不遵從。

透過記者等影響公眾輿論

臉書母公司Meta發言人馬欽（Josh Machin）在聽證會上說，「我們看到（中國假帳號）一系列全新的策略正在演變」，現在更試圖透過記者、慈善機構和公關公司來影響公眾輿論。馬欽說Meta最近刪除了數十個以中國為根據地的帳號，這些假帳號在歐洲散布不實的資訊，也分享攻擊移民和LGBTQ倡議人士的煽動資訊。

Meta在五月就指控中國透過假帳號網路設立一家幌子公司，聘請自由撰稿人及試圖招募抗議者。

臉書#中國假帳號#抖音#澳洲用戶〈/span

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