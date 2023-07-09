移民政策拖垮聯合政府 荷總理請辭

荷蘭總理呂特在聯合政府垮台隔天的八日前往豪斯登堡宮晉見國王，結束後驅車離去時向守候的媒體揮手。（路透）

2023/07/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕上台僅一年半的荷蘭四黨聯合政府七日晚間因彼此在移民政策上存有「無法化解」的歧見而宣告垮台，總理馬克．呂特晉見荷蘭國王亞歷山大並代表內閣遞交辭呈。預料荷蘭將於今年底舉行大選。

呂特在宣布聯合政府垮台時表示，聯合政府中的各政黨在移民政策上歧見甚深早就人盡皆知，「今天，我們很遺憾地不得不做出這些歧見已無法化解的結論」。呂特八日自行驅車前往海牙附近的王宮晉見亞歷山大，離開時透過車窗向記者表示會談良好，但未透露會談內容。

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五十六歲的呂特是荷蘭任期最長的總理，自二○一○年起擔任總理，掌權將近十三年，期間沒被各種攻訐與醜聞扳倒，贏得「不沾鍋馬克」的綽號。如今他將繼續帶領看守政府直到國會改選。荷蘭選委會指出，大選將在今年十一月中旬舉行。根據規定，在一五○席的荷蘭國會下議院中取得過半席次的政黨可自行組閣，然因參選政黨眾多，選後籌組聯合政府的協商經常曠日廢時，二○二一年三月選後歷經二七一天才組成四黨聯合政府。

自由民主黨（VVD）、民主六六黨（D66）、基督教民主黨（CDA）及基督教聯盟（Christen Unie）在二○二一年十二月歷經史上最長組閣協商後達成協議，四黨聯合政府隔年一月走馬上任，迄今歷時一年半。

呂特日前就移民政策主持會議，以便減少湧入荷蘭的新移民人流，但卻未能獲致協議，凸顯四黨聯合政府內部在意識形態上的嚴重分歧，其中中間偏左的民主六六黨與中間派的基督教聯盟不支持強力鎮壓移民，而中間偏右的自民黨與基民黨則主張採取強硬措施。據稱呂特要求針對獲准入境荷蘭的戰爭難民，其親屬人數訂定每月兩百人的上限，但遭民主六六黨與基督教聯盟反對。

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