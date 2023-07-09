刺探德軍情 中俄最活躍

上月廿日上午，中國國務院總理李強（左）和德國總理蕭茲（右）共同主持第七輪中德政府磋商。（路透檔案照）

2023/07/09 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕德國軍事反情報局（MAD）七日發布的最新年度報告指出，俄羅斯和中國是二○二一至二二年度對德國軍隊最積極從事間諜活動的國家，俄羅斯的情蒐集中在刺探德國對烏克蘭提供的可能援助，而中國則是為了實現二○四九年晉升世界強國目標，對德國採取間諜行動。

報告表示，德國開始積極提供彈藥和武器援烏後，即受到俄方更密集的偵察，德國和德國軍隊駐紮的國家也見俄方企圖影響公眾意見。德國去年驅逐多達四十名「不受歡迎」的俄國外交官，削弱了俄方監視德國的能力，惟預計俄國仍將「嘗試透過其他獲取訊息的方法進行補償」。鑑於俄國對北約組織關鍵基礎設施進行情報刺探，及其在某些情況下進行破壞的意圖及能力，報告視之為「嚴重威脅」。

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在中國部分，報告指盼主導世界舞台的中國也正推行網路間諜活動、混合措施以及經典的間諜活動，因中國繼續希望在二○四九年以前成為世界強國。而這一設想是通過如「中國製造二○二五」及「新絲路倡議」實現，因此頻繁利用聯邦國防軍辦公室和人員收集訊息。

報告說，德國聯邦國防軍與中國在軍事合作架構下的共同活動，包括軍事培訓援助、共同演練計畫、代表團訪問，對中國情報部門均有特別意義，維持數月的軍事培訓援助及接觸權限即為密集收集情報絕佳時機，德方學術研究及研發領域也是中國情報部門刺探重點。

中俄使領館人員也從事情蒐

報告指出，從事間諜情蒐活動者不僅包括被招募或掩藏身分的傳統間諜人員，也包括中俄兩國使領館正式工作人員。報告提醒軍事反情報局，鑑於烏俄戰爭影響，德國應以前所未有的急迫性來加強打擊間諜活動以及防範可能的破壞行動。

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