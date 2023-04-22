鞏固全球南方 岸田將訪非洲

日本首相岸田文雄預定利用四月底開始的黃金週連假，走訪埃及、迦納、肯亞和莫三比克等四個非洲國家。（法新社）

2023/04/22 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿一日報導〕為迎接五月召開的七大工業國集團（G7）廣島峰會，日本首相岸田文雄預定利用四月底開始的黃金週連假，走訪埃及、迦納、肯亞和莫三比克等四個非洲國家，加強與南半球為主新興和開發中國家「全球南方」的關係，並邀請非洲聯盟（AU）主席國參加G7峰會。

另外，日本外相林芳正也計畫在連假中走訪中南美洲，日本經濟新聞報導，目的地可能包括秘魯和智利，兩國為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的會員國，對於中國申請加入CPTPP一事，林芳正可能透過訪行強調維持CPTPP高水準自由貿易機制的重要性，不宜輕易批准新成員加盟。

請繼續往下閱讀...

南方百國 中俄積極拉攏

日本首相上次遍訪非洲數國，是在九年前的二○一四年，岸田這次預定訪問的四國，均為被稱為「全球南方」的新興和開發中國家，這也是他於前年十月就任首相以來首次訪非。

「全球南方」國家沒有明確定義，總數超過百國，大多數與美國保持距離，中國和俄羅斯則積極發展與這些國家的經貿關係。例如中國外長秦剛今年一月訪問非洲的埃及，中國國家主席習近平則於去年十二月訪問沙烏地阿拉伯等，東非肯亞的對中貿易也在急速增加中。

報導指出，岸田表示，習近平和中國高官正在非洲和中美洲奔走，如果日本不採取動作就輸了。這是岸田在連假中選擇訪非的主要理由，他將重申「維護和加強以法治為基礎的國際秩序」，並牽制中俄在「全球南方」的行動。

俄羅斯入侵烏克蘭後，「全球南方」有許多國家在G7和俄羅斯之間保持中立，大多數國家未參與對俄制裁。今年二月聯合國要求俄羅斯立即無條件撤軍決議案，以「全球南方」為主的七國表示反對、卅二國棄權。本週在日本輕井澤召開的G7外相會議，特別就「全球南方」所面臨的各種挑戰進行討論，外長聯合聲明中也提出與非洲、中亞及中南美洲國家深化合作關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法