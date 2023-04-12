親中票房毒藥 馬克宏訪荷蘭遭洗臉

法國總統馬克宏在訪問中國後聲稱，歐洲不應捲入台海議題，隨美中起舞，遭國際砲轟。圖為馬克宏十一日訪問荷蘭，各國政壇、學界和媒體對其 「親中、打美、賣歐、輕台」言論的不解與不滿仍在持續延燒。（路透）

2023/04/12 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕法國總統馬克宏日前稱歐洲要戰略自主、不應捲入台海議題的談話使他連日遭受抨擊，他在十一日抵達荷蘭展開兩天的國是訪問，並在海牙的國際人權研究和政策中心「聯結研究所」發表「歐洲主權」演說，不料演說一開始就遭到抗議，數名示威者高喊「法國民主何在？」並高舉寫有「暴力與偽善總統」字樣的標語。對此，馬克宏僅簡短回覆：「給我一些時間，我就能回答你的問題」。示威者最後被保全人員請出場外，目前不清楚他們抗議的原因是否與法國退休制度改革或是台海議題談話有關。

波蘭總理稱美歐結盟為安全絕對基礎 暗批馬克宏

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稍早，法國總統府愛麗榭宮試圖淡化馬克宏發言引發的爭議，稱馬克宏從未呼籲歐洲與美國和中國保持「等距」，並強調美國是法國的盟友，有相同的價值觀。然而，十一日啟程訪問美國的波蘭總理莫拉維茨奇在行前表示，波蘭在二○二五年擔任歐盟輪值主席國，將把和華府的夥伴關係當作 「主要優先事項」，並強調「與美國結盟是我們安全的絕對基礎」，並以不點名方式稱「一些西方領導人夢想與所有人，俄羅斯和遠東的一些大國合作」，似乎是在暗批馬克宏。

在歐洲，對馬克宏的批評聲浪持續不輟。根據不具名歐洲聯盟外交官向英國《金融時報》點出，習近平成了馬克宏這番言論唯一贏家。但他這段疑似親中批美的告白，就連中國專家都不買單，直言「這是他對於訪中所受到款待的投桃報李而已」。法國智庫「戰略研究基金會」（FRS）台灣議題專家博達安（Antoine Bondaz）指出，「有一位結束中國訪問的總統自鳴得意，絲毫未展現出與中國保持距離，還批評了美國」，似乎暗示台灣議題若升級，美國得負擔跟中國一樣的責任，在歐盟對中國採取更強硬路線之際，馬克宏說法令人質疑法國立場。

立陶宛國會議員莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）也批評馬克宏在「地緣政治上盲目無知」，行事「背離歐盟與北約組織的戰略利益」。

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