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    特斯拉上海建電池新廠 美議員憂太依賴中國

    美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格表示，電動車巨擘特斯拉計畫在上海建設儲能超級工廠生產Megapack電池，他對特斯拉對中國的依賴感到擔憂。（美聯社檔案照）

    美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格表示，電動車巨擘特斯拉計畫在上海建設儲能超級工廠生產Megapack電池，他對特斯拉對中國的依賴感到擔憂。（美聯社檔案照）

    2023/04/12 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕美中關係日益緊繃之際，電動車巨擘特斯拉九日推文宣布，將在中國上海開設一間Megapack電池工廠。美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格十日表示，他對特斯拉依賴中國的情況感到憂心，想了解特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）如何在美國政府對特斯拉的支持以及其在中國的營運之間取得平衡。

    路透報導，中國經濟因嚴苛防疫政策重挫之後，正努力吸引外商回流。中國官媒報導，該工廠起初每年將生產一萬個Megapack電池，等同約四十GWh（百萬度）的儲能規模，並與特斯拉此前在上海設立的電動車製造工廠相得益彰。

    拿美減稅優惠 卻投資中國

    蓋拉格表示，特斯拉看似完全依賴美國聯邦政府給予的減稅優惠，以及進入中國市場的許可，特斯拉和中方達成的這種協議似乎非常令人憂心，只是好奇馬斯克如何在兩者之間取得平衡。他還說，相較之下，馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）是一個巨大成功故事。

    馬斯克十日推文回應批評，表示特斯拉正在德州、加州、內華達州快速增加產量。在二○二二年特斯拉全球電動車產量中，超過一半是由上海廠生產，在中國獲得一八一．五億美元營收，占其總營收五分之一以上。

    蓋拉格上週在加州會晤科技和娛樂公司討論其在中國的商業往來，包括蘋果、Google母公司Alphabet、迪士尼等。蓋拉格表示，他希望與特斯拉和其他科技公司一起合作，若是針對這些企業與中國往來的調查受阻，就會要求公司高層出席作證。

    來自美國科技業和零售業巨頭的三名消息人士告訴路透，他們對於公司高層可能針對在中國業務營運出面作證，並對在中國設立的生產線是否牽涉強迫勞動等問題感到焦慮。

    蓋拉格回應，他明白各種企業的高層可能會對作證感到焦慮，但要是他們想在中國做生意，就必須面對那些沒人想回答的問題。蓋拉格拒絕提及委員會即將舉行的聽證會主題，僅表示時程緊迫。美中戰略競爭特別委員會自成立以來已舉辦兩場聽證會，分別聚焦在當前美中競爭、中國政府在新疆侵害穆斯林少數民族。

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