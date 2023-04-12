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    北京跨國伸魔爪 施壓海外維族互相監控

    英國金融時報披露，中國跨國施壓海外維吾爾社群，要求他們彼此告發。圖為印尼維族社群今年2月在雅加達中國使館前抗議，要求北京停止迫害維人。（歐新社檔案照）

    英國金融時報披露，中國跨國施壓海外維吾爾社群，要求他們彼此告發。圖為印尼維族社群今年2月在雅加達中國使館前抗議，要求北京停止迫害維人。（歐新社檔案照）

    2023/04/12 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國對新疆地區採取極端監控手段，同時，對海外的維吾爾人也加緊控制。最新消息傳出，中國透過臥底阻止新疆穆斯林在齋戒月禁食，還施壓海外維族互相監控。

    今年新疆齋戒月 透過同族耳目禁止維族封齋

    據自由亞洲電台（RFA）報導，二○一七年，中國開始禁止新疆的穆斯林在齋月期間禁食，當時當局開始任意將維族人關押在「再教育營」，以削弱維族的文化、語言和宗教。該限制後來局部放寬，允許六十五歲以上的人封齋，警方減少居家搜查和街道巡邏活動的次數。今年的齋月從三月廿二日到四月廿日，當局又禁止所有人封齋，不分年齡、性別或職業。

    新疆東部吐魯番地區一名警官向RFA透露，中國警方正透過間諜確保維族人沒有封齋，被中國稱為「耳目」的間諜來自普通公民、警察和居委會成員。

    報導稱，吐魯番市巴扎派出所從各村、居委會的普通市民中招募了兩三個「耳目」，監視齋月期間居民的一舉一動，有些村莊甚至有四到五個間諜。當地在齋月的第一週，已有五十六名維族人遭傳喚，並確定其中五十四人因禁食而違法。此外，鑑於漢人警察監視維族人的成效不佳，當地警局大量運用維族警察來監視維族居民。

    另據金融時報報導，中國政府的監控觸角伸往邊界以外的地區，包括大批維族流亡人士聚集的土耳其，學者稱之為「跨國鎮壓」。

    親中外國政府 拒絕援助流亡維族

    報導表示，跨國鎮壓手段包括施壓海外維族，要求他們保持緘默，以及告發維族社群的其他成員。脅迫的手段包括揚言對他們在中國的家人不利，或要求協助中國當局實施監控，以換取和中國親友聯繫。

    金融時報稱，部分親中的外國政府往往對此視而不見、甚至拒絕提供援助。這種製造猜忌氣氛的行動，造成維族社群的孤立和分化。報導舉在伊斯坦堡開設理容院、已取得土耳其公民身分的新疆維族人烏茲特克為例，當他發現自己遭另一名維族人監視時，向土國警方報案，但警方說他們無能為力，因為他沒有受到人身傷害。

    內蒙擴大漢化 首府中小學全漢語授課

    中國全面打壓境內少數民族人權的手段，還包括實施高度漢化政策。RFA報導，內蒙古呼和浩特市教育局近期宣布，要求全市的中、小學從九月一日起全區實施「普通話」（漢語）授課。原來的蒙語文課，從一週七節大砍到只剩一節。

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