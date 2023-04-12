為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美軍機密文件外洩》五角大廈：國安嚴重風險

    美國國防部外洩機密文件披露美國情報機構監聽南韓等盟邦，韓美雙方就此均表示，外洩文件多半為偽造內容，但南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明十一日對此表示質疑，呼籲國會全力調查確認。圖為南韓公民團體成員十一日在首爾美國大使館附近抗議，要求美方對監聽南韓官員道歉。（歐新社）

    美國國防部外洩機密文件披露美國情報機構監聽南韓等盟邦，韓美雙方就此均表示，外洩文件多半為偽造內容，但南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明十一日對此表示質疑，呼籲國會全力調查確認。圖為南韓公民團體成員十一日在首爾美國大使館附近抗議，要求美方對監聽南韓官員道歉。（歐新社）

    2023/04/12 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕關於逾百份美國分析盟邦的軍事文件上月起陸續出現於「Discord」等社群媒體，美國國防部十日仍未證實文件真實性，但坦言資料外流「對國家安全構成非常嚴重的風險，且有可能散播不實資訊。」澳洲軍方十一日直指此為「嚴重」事件，但南韓總統府聲稱韓美雙方已確認多數內容乃偽造，自認遭竊聽的可能性極低。

    南韓總統府：內容多屬偽造

    白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比表示，美國總統拜登上週得知此事，但「我們不知道誰對此有責，而且我們不知道他們手上是否擁有更多打算刊登的內容。」美國國防部發言人馬爾十日也聲稱，國防部長奧斯汀直至《紐約時報》六日報導才開始獲取此事簡報，「我們仍在調查這件事如何發生，以及外洩的範圍。已採取措施仔細研究這類資訊如何流傳及流傳給誰。」

    關於外流文件論及南韓國安高層憂心烏克蘭使用韓製武器，違反韓方不提供軍火予交戰國的原則，南韓總統辦公室十一日予以否認，強調新的龍山總統府比過去的青瓦台擁有更強大的反竊聽、監聽系統；並批評在野最大勢力「共同民主黨」在北韓不斷挑釁的情況下，不分辨真假而急於搧風點火，有損國家利益。

    南韓總統辦公室指出，韓美防長一致認為，外洩所謂竊聽文件多屬不實，兩國將透過資訊同盟進一步加強信任與合作。

    知情官員告訴美國政治新聞網站《政客》（POLITICO），美國情報圈、國務院和國防部等機構的高層官員，正分頭聯繫盟邦盼平息疑慮；但和美國合組情報分享「五眼聯盟」的英國、加拿大、澳洲、紐西蘭要求美方就此說明，但尚未收到具體回應。

    就在美方高層忙於安撫歐洲、中東到烏克蘭的盟友之際，英國《衛報》報導，獨立調查機構Bellingcat追查發現，這些文件去年十月就已在「Discord」一個只有廿人使用的伺服器Thug Shaker Central上流傳，之後有一○七份文件在二月底被傳到WowMao伺服器。Thug Shaker Central創立者和兩名前成員表示，在WowMao上出現的文件和原始上傳文件相比，僅是「冰山一角」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北京跨國伸魔爪 施壓海外維族互相監控
    2023/04/12 05:30

    北京跨國伸魔爪 施壓海外維族互相監控
    親中票房毒藥 馬克宏訪荷蘭遭洗臉
    2023/04/12 05:30

    親中票房毒藥 馬克宏訪荷蘭遭洗臉

    名毅吾山Ⅱ 靚山 鄰近安康森林公園
    特斯拉上海建電池新廠 美議員憂太依賴中國
    2023/04/12 05:30

    特斯拉上海建電池新廠 美議員憂太依賴中國

    空調選購指標 兼顧清潔抑菌為首選
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播