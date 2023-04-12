美軍機密文件外洩》五角大廈：國安嚴重風險

美國國防部外洩機密文件披露美國情報機構監聽南韓等盟邦，韓美雙方就此均表示，外洩文件多半為偽造內容，但南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明十一日對此表示質疑，呼籲國會全力調查確認。圖為南韓公民團體成員十一日在首爾美國大使館附近抗議，要求美方對監聽南韓官員道歉。（歐新社）

2023/04/12 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕關於逾百份美國分析盟邦的軍事文件上月起陸續出現於「Discord」等社群媒體，美國國防部十日仍未證實文件真實性，但坦言資料外流「對國家安全構成非常嚴重的風險，且有可能散播不實資訊。」澳洲軍方十一日直指此為「嚴重」事件，但南韓總統府聲稱韓美雙方已確認多數內容乃偽造，自認遭竊聽的可能性極低。

南韓總統府：內容多屬偽造

白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比表示，美國總統拜登上週得知此事，但「我們不知道誰對此有責，而且我們不知道他們手上是否擁有更多打算刊登的內容。」美國國防部發言人馬爾十日也聲稱，國防部長奧斯汀直至《紐約時報》六日報導才開始獲取此事簡報，「我們仍在調查這件事如何發生，以及外洩的範圍。已採取措施仔細研究這類資訊如何流傳及流傳給誰。」

請繼續往下閱讀...

關於外流文件論及南韓國安高層憂心烏克蘭使用韓製武器，違反韓方不提供軍火予交戰國的原則，南韓總統辦公室十一日予以否認，強調新的龍山總統府比過去的青瓦台擁有更強大的反竊聽、監聽系統；並批評在野最大勢力「共同民主黨」在北韓不斷挑釁的情況下，不分辨真假而急於搧風點火，有損國家利益。

南韓總統辦公室指出，韓美防長一致認為，外洩所謂竊聽文件多屬不實，兩國將透過資訊同盟進一步加強信任與合作。

知情官員告訴美國政治新聞網站《政客》（POLITICO），美國情報圈、國務院和國防部等機構的高層官員，正分頭聯繫盟邦盼平息疑慮；但和美國合組情報分享「五眼聯盟」的英國、加拿大、澳洲、紐西蘭要求美方就此說明，但尚未收到具體回應。

就在美方高層忙於安撫歐洲、中東到烏克蘭的盟友之際，英國《衛報》報導，獨立調查機構Bellingcat追查發現，這些文件去年十月就已在「Discord」一個只有廿人使用的伺服器Thug Shaker Central上流傳，之後有一○七份文件在二月底被傳到WowMao伺服器。Thug Shaker Central創立者和兩名前成員表示，在WowMao上出現的文件和原始上傳文件相比，僅是「冰山一角」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法