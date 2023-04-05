英網路部隊打擊恐怖分子 3年有成

英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）罕見指出，英國政府網路部隊持續展開行動，打擊武裝激進分子、他國支持的虛假宣傳，以及意圖干預選舉的行為。圖為GCHQ主任佛萊明（Jeremy Fleming）。（路透檔案照）

2023/04/05 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）四日罕見地對其進攻性網路行動發表聲明指出，英國政府的網路部隊持續針對激進分子、他國政府支持的虛假宣傳，以及試圖干預選舉的行為，實施網攻行動。

聲明中指出，這些攻擊在過去三年由秘密的國家網路部隊（NCF）所執行，該部隊由英國武裝部隊、GCHQ的探員及國防官員組成。

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GCHQ主任佛萊明表示：「在一個日益動盪和相互聯結的世界中，要成為一個真正負責任的網路大國，各國必須能夠在網路空間中與對手較量。」據佛萊明透露，NCF一直進行「每日」駭客行動，以支援海外軍事部署，並打擊恐怖分子、網路罪犯和兒童色情作品製作者。

他表示，該祕密部門自三年前成立以來，「因應了國家威脅，爲軍事行動做出了關鍵貢獻，並瓦解了恐怖分子窩點和嚴重犯罪分子」。

這項聲明與一份廿八頁報告一起發布，目的在於「描繪英國如何成為一個負責任網路大國的各個面向」。聲明隨附的報告並未說明英國網攻人員曾致力打擊哪些散布假消息的國家，但表示「俄羅斯和伊朗等國經常執行各類不同的網攻，以散播假消息」

金融時報報導，這份文件概述了NCF運作的原則，GCHQ 還首次曝光了其負責身分：情報官員貝比吉（James Babbage），任職 GCHQ卅年，曾服務於國防部，並在美國擔任聯絡官。

報導提到，NFC 是 GCHQ、國防部、英國對外情報機構「軍情六處」（MI6）及國防、科學和技術實驗室之間的合作成果。目前NFC與美國網戰司令部接以五角大廈為根據地，未來幾年NFC員工人數將從數百人增加到三千人，並最終將遷入位於蘭開夏郡薩默斯伯里（Samlesbury）的永久性總部。

據報導，網攻方法核心是「認知效應」學說，NCF稱其涉及旨在散佈不信任、降低士氣並削弱對手計畫和開展活動能力的技術。

路透報導，英國網攻大國的地位與美國、俄羅斯、中國和伊朗等齊名，這點早已為人所知，但鮮少有人承認。二○一八年，政府通訊總部曾披露對伊斯蘭國（IS）執行的一連串網攻行動。自國家網路部隊成立以來，英國甚少提供其活動的相關訊息。

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