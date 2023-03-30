FTX創辦人 遭控4000萬美元行賄中國官員

加密貨幣平台FTX創辦人班克曼—弗里德被控授權向中國官員行賄至少四千萬美元，成為他的第十三項罪名。（法新社檔案照）

2023/03/30 05:30

第13項罪名

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年十二月和今年二月遭聯邦檢察官陸續指控涉嫌竊取客戶資金數十億美元、共謀實施銀行詐欺等十二項罪行的前數位資產現貨與衍生品交易平台「FTX」卅一歲創辦人班克曼—弗里德（見圖，法新社檔案照），廿八日罪加一等，最新起訴書指他至少撒四千萬美元加密貨幣向中國官員行賄，讓原本遭中國凍結的逾十億美元加密貨幣帳戶解凍，違反美國「反海外貪腐法」，成為他遭控的第十三項罪名。

違反美國反海外貪腐法

之前獲得保釋的班克曼—弗里德卅日聆訊將就最新指控接受傳訊，全案預計十月大審。

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FTX二○一九年成立，日交易量一度位居全球加密貨幣交易所龍頭，但去年十一月十二日申請破產重組。美國聯邦檢察官隔月即指控班克曼—弗里德誤導投資者和貸款人，起訴書另指他從FTX竊取客戶資金數十億美元，但班克曼—弗里德均不認罪；二月公布的第二份起訴書，再增共謀實施銀行詐欺、經營無照匯款業務等指控，但尚未傳訊。

廿八日公布的第三份起訴書，則指控班克曼—弗里德二○二一年曾授權對中國政府官員行賄至少四千萬美元加密貨幣，以利重新獲得中國執法部門凍結的帳戶權限：該帳戶在中國前兩大加密貨幣交易所持有逾十億美元加密貨幣，但中國正在調查班克曼—弗里德加密貨幣投資公司「阿拉美達研究」的交易對手，故予以凍結。

美國檢方指出，班克曼—弗里德曾以多種方式試圖取回帳戶控制權但皆未果，幾個月後終於指示「阿拉美達研究」員工行賄，帳戶也在第一次付款後即順利解凍，接著他指示支付數千萬美元尾款完成賄賂，並指示「阿拉美達研究」以該解凍的加密貨幣做為其他交易的資金。FTX過去三名核心成員皆已認詐欺等罪行，並正在與美國檢方合作。

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