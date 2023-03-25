TikTok美聽證會 執行長閃躲提問

美國聯邦眾議院廿三日舉行聽證會，TikTok執行長周受資言辭閃躲問題。（法新社）

2023/03/25 05:30

近6小時質詢 未能緩解對TikTok的憂慮

〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國短影音社群程式「抖音」國際版「TikTok」安全疑慮難消， TikTok執行長周受資廿三日出席美國國會聽證會，兩黨議員針對資安和有害內容管理砲火猛攻。面對種種尖銳問題，周受資僅以「事情很複雜」匆匆帶過，並極力撇清與中國政府的關聯。民主黨籍聯邦眾議員卡德納斯指出，周受資善以言辭閃躲問題，顯示近六小時的質詢最終無能緩解對於TikTok的憂慮。

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美議員猛攻資安與有害內容管理 質疑淪中共工具

共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯表示，TikTok屢次選擇加強控制、監控和操縱路線，「應該被禁」，指控中共利用一億五千萬名美國用戶來蒐集敏感資訊，控制他們看到、聽到、相信的內容。他還說，在創建TikTok帳號之後的短短數分鐘內，演算法便宣傳自我傷害和飲食失調的內容，慫恿用戶從事種種可能對孩童生命安全構成風險的危險挑戰。民主黨籍聯邦眾議員帕隆也說，TikTok的內容加劇孩童的情緒壓力。

新加坡籍的周受資告訴眾議院能源和商業委員會，TikTok將年輕用戶的安全置於首位，否認其為國家安全構成風險，並重申公司計畫透過移轉資料至甲骨文公司的伺服器內等作法，保護用戶個資。他還說，TikTok母公司「字節跳動」並非為中國或任何一個國家所有，是私人企業，並提及字節跳動六十％股份由凱雷投資集團等外國企業持有，表示所有權並非解決這些擔憂的核心。

撇清與中國關聯 否認內容審查共享資訊

至於與字節跳動的關係，周受資表示，僅與字節跳動首席執行官經常接觸，否認與字節跳動的中共黨委書記有所往來。被問及字節跳動員工是否能夠查看美國資料，周受資並未直接否認，僅說在推動「德州項目」之後，只有美國員工才能看到。不過，帕隆認為，北京仍能控制、影響所作所為。

對於中共是否有權要求共享資訊，周受資回答，已經調查此事，並無證據顯示中方有權查看，同時否認TikTok進行內容審查，可在平台找到天安門事件等敏感內容。

鑑於中國商務部廿三日表態，反對美國強迫要求TikTok出售中方股東股份，以脫離北京母公司，專家指出，這讓拜登政府面臨若要查禁TikTok，就得面對升高中美衝突的風險。

又一國跟進 法公務員禁在公用手機使用

與此同時，法國公務員部部長蓋里尼廿四日宣布，為了確保政府機構和公務員的網路安全，國家決定即日起禁止全國二百五十萬名公務員在公用手機使用TikTok等「娛樂性」軟體。據法國數位部解釋，該禁令不僅針對TikTok，也包括網路串流影音與網路遊戲平台如Netflix或Candy Crush等。

共和黨籍眾議員卡特直指TikTok對美國帶來致命挑戰。（路透）

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