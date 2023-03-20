日外相首訪索羅門 抗衡中國

日本外務大臣林芳正。（路透檔案照）

2023/03/20 05:30

強化太平洋影響力

〔編譯張沛元／綜合報導〕刻正出訪太平洋國家的日本外務大林芳正，十九日會見索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）與外交部長馬內列等政府要員，雙方論及全球安全、福島核廢水排放入海，以及中國在太平洋地區擴張影響力等議題。

這是日本外相首度造訪這個南太平洋島國，目的在於與在該地區影響力日增的中國抗衡。根據日本外務省十九日發表的聲明，林芳正表示，日本正在關注去年索羅門群島與中國簽署的安全協議的發展，並與蘇嘉瓦瑞討論目前全球安全情勢。

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準備提供海事安全援助

外務省還說，日本已準備提供海事安全方面的援助，以尋求與太平洋島國透過其「自由開放的印太」戰略來促進區域和平穩定。

索羅門群島以二次世界大戰太平洋戰爭中的瓜達卡納島戰役（Battle of Guadalcanal）為人所知，現在也成為美中在太平洋爭奪影響力的第一線。索羅門群島距離澳洲不到兩千公里，日美澳都對中國有意調派軍艦前往當地、做為實際上軍事基地使用保持警戒。

索羅門群島在二○一九年與台灣斷交，轉與中國建交，去年與中國簽署安全協議。外洩文件顯示，中國政府是以之前由台灣資助成立的「國家發展基金」為管道，匯款給五十名議員中的卅九人，每人獲得約二‧五萬美元。隨著中國擴張對太平洋諸島國的影響力，林芳正期盼藉由強化日索關係，來牽制中國在此軍事插旗。

此外，共同社指出，林芳正稍早在與索國外長馬內列會談時，論及太平洋諸島國十分憂慮的福島核電廠廢水排放入海問題。林芳正強調，日方將在確保不對環境及人體健康造成危害的情況下才會排放，尋求對方理解。

日本計畫將一百萬公噸處理過的福島第一核電廠的廢水排入大海，林芳正此行還代日本首相岸田文雄轉交一封論及此議題的信函給蘇嘉瓦瑞；蘇嘉瓦瑞則說，希望日本能確保排放安全並公開排放過程。

林芳正十八日起展開五天的太平洋訪問行程，除造訪索國，還將前往庫克群島。

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