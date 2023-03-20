自由日日Shoot》專家︰習出訪傳達挺俄抗美

中國國家主席習近平（右）廿日訪問俄羅斯，與俄國總統普廷（右）會面。圖為習普二人去年二月初在俄國入侵烏克蘭前於北京會面。（法新社檔案照）

2023/03/20 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國上月就政治解決烏克蘭危機表達促和立場，又成功斡旋伊朗與沙烏地阿拉伯復交，中國國家主席習近平此時出訪莫斯科，被視為有意再扮和平使者，以重塑世界秩序。但專家指出，中方迄今在烏俄和平議題上光說不練，目前亦非雙方和談的最佳時機，習此行將所傳達的將是他挺俄抗美的強烈訊息。

調停光說不練 迄今未批評俄

莫斯科與基輔皆對中方的和平提議反應冷淡，美國智庫「卡內基國際和平基金會」研究員陳寒士（Alexander Gabuev）說，烏俄目前均不願停戰，「現在並非外交斡旋的適當時機」。美國蒙特克萊爾州立大學中國外交政策專家尉莉颯（Elizabeth Wishnick）也表示，烏克蘭不太可能接受被其視為不中立或不公正的中國擔任調人，習或許可望再創外交成就，但恐怕難在烏國上演，「（烏俄）雙方仍皆不願放棄在戰場上爭奪領土的希望」。

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尉莉颯指出，北京迄今在鼓勵烏克蘭和平行動上幾無貢獻，畢竟任何可靠的促和努力，都涉及施壓或至少批評俄羅斯。但中國迄今不曾施壓或批評莫斯科，亦未就邀請各造和談採取實際行動；烏戰一週年發表的十二點立場，更是一般原則多於可行計畫的空談。

藉機宣傳全球「政治家」形象

不過，專家也指出，即使無法促和烏俄，習近平仍可藉由此行宣傳其全球「政治家」形象、藐視華府對普廷的孤立，以挑戰美國的全球霸權地位，以及在美國對烏輸送軍火之際將中國塑造為促和國家，以吸引飽受烏戰導致的糧食成本飆升之苦的不結盟國家的共鳴。

拉脫維亞里加斯特拉丁什大學（Riga Stradins University）中國研究中心主任契倫科娃（Una Cerenkova）表示，中國希望透過與任何可能不會與美國結盟、或對現存國際格局持負面看法的國家加強聯繫，以提升自己的全球地位和影響力。華府美利堅大學助理教授唐志學（Joseph Torigian）認為，中國恐怕也不相信其和平計畫能在近期內落實，頂多希望俄方能肯定其一般原則，然後藉此宣稱中方的提議有益烏戰進程。

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