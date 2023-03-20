自由日日Shoot》堅訪全球通緝犯普廷 英媒︰習自己也滿手血

英國衛報旗下「觀察家報」十九日社論指出，習近平訪俄顯然是為了自身利益。圖為中國國家主席習近平。（法新社檔案照）

2023/03/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯總統普廷遭國際刑事法院（ICC）以戰爭罪發布拘捕令後，中國國家主席習近平將在廿日訪俄，中國官媒「新華社」近日頻為「習普會」暖身。然而，英國衛報旗下「觀察家報」十九日社論指出，普廷淪為「全球通緝犯」後，任何「有操守的」領袖應會取消訪問，但習近平自己也在國內染了「滿手血」，訪俄顯然是為了自身利益。

針對習近平訪俄，新華社十八日連發二篇評論，強調中俄關係「成熟堅韌、穩如泰山」，既不對其他國家構成威脅，也不受第三方干擾和挑撥，符合兩國各自和共同利益及國際關係民主化的潮流，但並未具體提及烏俄戰爭。

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然而，在中俄十七日公布習訪俄消息數小時後，ICC以普廷非法移送烏克蘭兒童赴俄為由發出拘捕令。觀察家報首先稱讚ICC檢察官和法官未屈服外界壓力，暫停或延後對普廷的控罪。法國總統馬克宏先前主張不應「羞辱」普廷，避免烏俄和談的希望破滅，但拒和談的是普廷。況且，起訴與和談本不能混為一談。ICC通緝普廷是彰顯國際正義，再資深的領袖都無法免於懲處。

習訪普廷是為自身利益

在普廷淪為「全球通緝犯」後，一個「有操守的」領袖應會取消訪俄，但習近平本身也是「滿手血」，下令滅絕新疆維吾爾族，犯下危害人類罪。無論怎麼看，習近平此次訪俄基本上都是為了自身利益。「習普會」旨在凸顯中俄友誼「無上限」，某些方面會被描繪成對普廷有益，但誰才是這層失衡關係中更佔上風的一方，答案顯而易見。習近平將帶去更多經濟合作和外交支援，同時拒絕譴責俄侵烏，但習不太可能提供普廷迫切需要的武器，以免被捲入衝突。

打「俄國牌」削弱美國

北京當局試圖塑造自己是誠懇的中間人，但其立場就如同日前提出的「和平計畫」一樣不可信。事實上，習近平並不希望普廷被擊敗，因為俄國戰敗後的不穩定情勢對中國無益。同樣地，習也不希望俄國戰勝，因為那將扭轉俄國目前在中國面前較為弱勢的局面。烏俄雙方繼續打下去，進而分散美國注意力、消耗美國實力，並使歐洲和北大西洋公約組織（NATO）陷入分裂，才是習近平的目的。

正如一九七二年美國總統尼克森訪問北京，打「中國牌」牽制蘇聯一樣，習近平現在也在利用與俄國的同盟，削弱、挫敗美國。一個更聰明、更強大的領袖，會了解習的心思，但普廷既不聰明，也不強大。ICC通緝普廷是在暗示俄國人，普廷當權的日子不多了。

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