中國掠奪式投資中南美洲 美將領示警

美國南方司令部司令李察遜警告，中國正積極擴張在南美洲和加勒比海地區的影響力，侵蝕美國在該區域的利益。（歐新社檔案照）

2023/03/10 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美軍將領八日在聯邦眾議院軍事委員會聽證會上強烈警告，中國正在「積極」擴張在南美洲和加勒比海地區的影響力，侵蝕美國在該區域的利益。儘管美國在當地也有大量投資，但宣傳不足；許多南美洲國家尋求大型計畫的合約，卻「只看到中國和中國投標者」，使其感到「別無選擇」，只好與中國合作。

正積極擴張 侵蝕美利益

美國南方司令部司令李察遜和北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克指出，中國的擴張行動包括加強推動一帶一路倡議，及在巴哈馬的「經濟脅迫」和在南美洲開發計畫的「投資」。李察遜強調，中國「有能力和意圖繞過國際規範，推動其專制主義品牌，並以這些民主國家為代價，累積其力量和影響力」。

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李察遜指出，中國已擴大透過掠奪式投資開採資源、建立港口、控制政府的能力，並打造可能具有軍民兩用的太空設施，包括投資一個價值卅億美元（約九三二億台幣）的貨櫃港、在麥哲倫海峽附近建立太空監測站，以及在三個南美國家經營鋰礦業務，對美國安全構成的風險愈來愈大。她警告，中國國家航天局在阿根廷設立用於探索月球背面的太空觀察站和衛星，也可用於飛彈瞄準。李察遜提醒，「我們得多注意這個區域」，「鄰近性很重要。該區域在我國本土的廿碼線上，我們就在鄰近地區」。

在加勒比海部分，范赫克說，中國在巴哈馬「非常積極」，在當地興建全世界最大規模的大使館，其大使「每一天都在利用資訊空間削弱我國」，但美國駐巴哈馬常任大使自二○一一年起懸缺至今。

另外，西半球廿四個國家已在其3G/4G網路中使用華為等中國公司產品，中國在墨西哥也有「顯著」投資，該國電訊業八十％是中國公司提供；巴西企業最近也和華為簽署備忘錄，計畫在一座城市建設5G網路。

習：加快打造世界一流軍隊

與此同時，中國國家主席習近平八日出席全國人民代表大會第一次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議，強調加快打造解放軍成為世界一流軍隊，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，實現國家戰略能力最大化，系統性地提高中國因應戰略風險、維護戰略利益、實現戰略目的的整體實力。他也指示要強化國防科技工業服務強軍勝戰導向，增強產業鏈、供應鏈韌性。

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