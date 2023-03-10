美太平洋空軍司令：台海若開戰 先擊沉共艦

美國印太司令部太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）。（歐新社檔案照）

2023/03/10 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國「軍事網站」（Military.com）八日報導，美國印太司令部太平洋空軍（PACAF）司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）在科羅拉多州奧羅拉市美國空軍和太空部隊協會（AFA）戰爭研討會上明白指出，若中國對台灣發動戰事，美軍屆時須聚焦於擊沉中國船艦，這是他從去年八月時任美國聯邦眾院議長裴洛西訪台引發中國一連串軍事活動得到的重要教訓。

須嚴防中國封鎖台灣

維巴赫八日告訴在場記者，裴洛西去年八月訪台時，位在台灣西面的中國把中方船艦「放在台灣東面」，從反方向「做為一種封鎖」。他指出，艦上的地對空飛彈將使中國軍方得以建立「反介入／區域拒止交戰區」，令敵方避免飛入以防遭飛彈擊落。

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維巴赫強調，美國官員仍把嚇阻中國武力犯台放在第一位，但若無法奏效，下一步「我們必須擊沉船艦」，「擊沉船艦不僅是PACAF的主要目標，實際上也是任何將捲入這類衝突者的主要目標。」他表示，為因應該地區可能發生的衝突，美國及其國際夥伴的軍隊正加強共同規劃與更多演練，其指揮下的聯隊也經常操練空軍將機組員及飛機疏散到許多島嶼的戰略。

美可透過無人機「集結火力」

維巴赫細數中國對美國、澳洲與菲律賓去年以來升級的一連串敵對行動，包括危險攔截澳洲P-8海上巡邏機與美軍RC-135偵察機。他說，美方可透過武裝無人機在此地區「集結火力」，而去年十二月首度亮相的B-21突襲者戰略轟炸機可能有助行動。美國空軍部長肯達爾曾表示，B-21轟炸機也可以充當無人機母機，引導無人機完成穿越敵方領土的複雜任務；一旦台海開戰，也可以投放水雷，阻擋共軍渡海。

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