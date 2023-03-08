德國5G 禁用華為、中興設備

德國擬禁止5G網路使用華為、中興通訊部分零件。圖為2019年9月間，華為參加當年德國柏林消費電子展（IFA）。（路透檔案照）

2023/03/08 05:30

跟進「五眼聯盟」 最遲今年秋天正式實施

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes），都以顧及國家安全為由，禁止或限制第五代行動通訊技術（5G）無線網路使用中國通信設備大廠華為（Huawei）和中興通訊（ZTE）的設備，如今德國也打算禁止當地電訊商在5G網路中，使用這兩家電信設備製造商的某些零件，並將強制已安裝的電信業者更換設備，最遲今年秋天正式禁用。

強制已安裝電信業者更換設備

德國「時代週報」（Zeit Online）報導，德國政府的網路安全機構和內政部，近數月來一直在檢查不斷成長的5G網路中，是否使用會造成國安風險的零件，並計畫禁止電信業者在5G網路中使用華為和中興的部分零件，禁令內容可能包括要求營運廠商移除和更換已經內置到網路中的零件。

請繼續往下閱讀...

另據「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，德國內政部要求電信業者列出已安裝的華為和中興設備清單，準備嚴格審查，最遲今年秋天正式禁用。

德國對中國電信設備的安全問題已經討論多年，兩年前還立法為通信設備制定嚴格的安全標準。然而，根據史傳德顧問公司（Strand Consult）研究，德國5G網路對華為的依賴度達五成九，德國電信（Deutsche Telekom）、伏德風（Vodafone）、西班牙電信集團 （Telefonica）等電信業者仍大量採用華為設備。

知情官員指出，雖然已立法制定嚴格的安全標準，但電信業者仍利用軟體升級方式，直接將中國的電信設備升級到5G，因此政府打算對已安裝的設備下手，嚴審控制網路的軟體和零件，準備強制電信業者在期限內更換。

德國深受俄羅斯侵略烏克蘭和以能源供應遂行政治勒索的刺激，重新評估與獨裁國家合作的風險，近來對中國的立場轉為強硬。華為和中興被質疑與中國安全部門關係密切，使用其產品將可能使中國間諜、破壞者進入重大基礎設施。執政的社會民主黨（SPD）負責數位政策的議員齊默曼（Jens Zimmermann）強調，由於安全情事改變，德國再也不能容忍核心網路有無法完全信任的廠商生產的硬體。

對此，華為發言人表示，華為向德國和世界各地提供技術廿年來，一直擁有「良好安全紀錄」，不對禁止使用其零件的相關揣測發表任何評論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法