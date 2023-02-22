加拿大3年2選舉 均遭中國干預

中國干預加拿大2021年聯邦大選，北京希望總理杜魯道（右）連任，下令駐加國的外交官員，透過提供政治獻金、散播假訊息等方式，協助擊敗保守黨候選人。（路透檔案照）

2023/02/22 05:30

不希望加國保守黨勝選 推動反中政策

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大安全情報局（CSIS）發現，加國二○一九年與二一年的兩場聯邦選舉均曾遭中國干預，在二一年的選舉中，北京為確保加拿大自由黨的少數黨執政地位，出力擊敗保守黨候選人。加拿大程序暨下議院事務委員會目前正在調查中國干涉一九年大選的指控，據「環球郵報」（The Globe and Mail）報導，該委員會尋求擴大其授權，將中國干涉二一年選舉也納入調查範圍。

提供政治獻金、散播假訊息 撒幣影響選舉

環球郵報取得CSIS的機密文件，顯示中國採取複雜的策略，干預加國二一年九月的大選，因為中方擔心抗中立場鮮明的保守黨勝選，希望加國總理杜魯道（Justin Trudeau）能夠連任。北京當局因此下令駐加國的外交官員，透過提供政治獻金、散播假訊息等方式，協助擊敗保守黨候選人，同時讓自由黨只限於成立少數政府，促成加國的政治僵局，避免造成一黨獨大，有利於加國推動反中政策。文件提到，中方有一套戰略來影響選舉，包括以現金捐贈特定候選人，或讓企業主僱用中國學生，以志工方式參加競選活動，還會透過社團和社群媒體來散播保守黨是反中政黨的印象。

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就更廣泛的間諜活動而言，環球郵報廿日引述CSIS去年二月的絕密文件報導，加國政治人物、官員和企業高層，成為中國間諜活動的主要目標，以勒索、賄賂和性誘惑等手段，甚至利用其國有銀行中國銀行參與對外影響活動。

針對媒體披露中國干預加拿大選舉，杜魯道在國會回應保守黨議員質詢時表示，「這並非新的現象」，強調外國干預並未改變前述兩場選舉的結果，但聯邦政府正認真看待這項威脅。

中國滲透 將特務安插到國會議員辦公室

本月稍早，加國「環球新聞」引述樞密院辦公室文件報導，加國國家安全情報顧問季恩應杜魯道的幕僚長泰爾福要求，在一九年聯邦大選前一年多便起草備忘錄示警，中國特務「協助加拿大候選人競選政治職位」。去年十一月，環球新聞也引述匿名消息來源報導，北京當局透過一名安大略省（Ontario）的議員及其他管道，將資金匯給至少十一名聯邦選舉候選人，以及擔任他們競選團隊成員的中國特務，甚至試圖將特務安插到國會議員辦公室，以便左右政策。

對此，中國駐溫哥華總領事館十七日指控加媒「對中方進行惡意污衊抹黑」，表達強烈不滿與堅決反對，否認以任何方式干預加國選舉或內政。

針對中國干涉行為不斷升級，加拿大朝野此前已呼籲，設立「外國代理人登記法」，並比照美國、澳洲和英國的作法，設立新的「反外國干預法」，並提高威脅國安罪行的量刑力度。

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