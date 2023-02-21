布林肯：習須為間諜氣球負責

美國國務卿布林肯表示，無論中國國家主席習近平是否事先知道間諜氣球入侵美領空，他都該為這起違反美國主權和國際法的事件負起責任。（美聯社）

2023/02/21 05:30

彭博︰「布王會」反效果 美中出現新裂痕

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿布林肯在德國「慕尼黑安全會議」場邊會見中共中央外事辦主任王毅後接受媒體訪問，繼續批評中方釋放間諜氣球，以及可能支援俄羅斯攻打烏克蘭等，並強調中國國家主席習近平無法逃脫責任。與此同時，中方也展開一連串反擊，怒斥美方沒有立場對中俄關係指指點點，更無權提出要求。「彭博」分析，布王會原本旨在緩和美中緊張，不料弄巧成拙，讓兩國關係出現新裂痕。

在布王會後，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」主持人向布林肯提到，美國國防部政策事務次長卡爾（Colin Kahl）向媒體表示，習近平可能知道中國整體高空偵察氣球計畫，但對入侵美國領空的那顆氣球不知情，因為中國體制內分裂嚴重，習近平並不信任軍隊，藉此詢問布林肯的看法。布林肯坦言自己無法回答，但強調這不會改變中國必須為此事負責的事實，而習近平身為中國最高領袖，更是責無旁貸。

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「各國感謝美國揭露真相」

布林肯也再次強調，美國不是唯一遭中國間諜氣球入侵的國家，中國的氣球偵察計畫行之有年，許多國家都對此表達擔憂，也都感激美國揭露真相。中國外交部廿日則針對布林肯指稱中國若為俄國提供致命性援助，將嚴重損害美中關係一事做出反擊，強調中俄全面合作夥伴關係是兩個主權國家之間的事務，美方無權置喙，更沒有立場對中國提出要求。

「彭博」分析，布林肯和王毅原本寄望此次晤談可以修補美中兩國裂痕，但兩人從氣球、北韓、俄國到台灣議題都在唇槍舌戰。雖然拜登和習近平去年底會晤時，都表明希望美中關係穩定前行，但雙方顯然沒有能力做到，如今不僅布林肯訪中更加遙遙無期，連拜登日前表示將和習近平通話化解紛爭，也看不出實現的跡象。分析續指，這場障礙重重、疾言厲色的會談，凸顯美中關係有多麼不愉快，已到了一點小事都能爭吵的地步。

華府智庫美國企業研究所（AEI）外交與國防政策研究中心主任沙奇（Kori Schake）直言，美中關係愈來愈脆弱，若中國比照西方軍援烏克蘭向俄國提供援助，將鞏固俄中同盟，並讓西方各國愈發視中國為「國際惡勢力」。不過，「彭博」語帶保留表示，目前還不清楚布王會能否成為美中「健康的宣洩」，今後既往不咎，亦或將兩國重新推入互相指責的循環，離爆發衝突更進一步。

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