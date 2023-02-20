布林肯警告王毅 氣球侵美不容再犯

王毅（歐新社）

2023/02/20 05:30

會後批王「沒道歉」 紐時︰美中關係恐跌至半世紀來新低

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿布林肯十八日在德國「慕尼黑安全會議」場邊，與中共中央外事辦主任王毅進行會談，為中國間諜氣球入侵美國領空以來，美中官方最高層級接觸。然而，美方形容這是一場對抗意味濃厚的談話，布林肯在會中警告王毅這類行為「不容再犯」，會後還直指王毅並未就事件道歉。《紐約時報》分析，雙方對氣球事件各自表態，再次顯示美中關係可能已來到新低點。

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美國國務院發言人普萊斯透過新聞稿指出，布林肯當面向王毅表明：中國高空偵察氣球入侵美國領空之舉，同時暴露出中國對五大洲、逾四十國的高空氣球偵察計畫；這種行為不僅侵犯美國主權，也違反國際法，是「不負責任、不可接受且絕不能再發生」的事件。

布林肯會後接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」專訪時，又進一步指王毅並未就中國偵察氣球入侵美國領空事件道歉，但這次會面是讓美國清楚及直接地表達反對之意的機會。

中國官媒新華社則報導，王毅是「應美方請求」與布林肯會面，已向對方傳達中國的嚴正立場，要求美方改弦更張，正視並解決濫用武力對兩國關係造成的損害。

華府智庫「捍衛民主基金會」學者辛格頓（Craig Singleton）分析，布林肯與王毅會面，不會改變美中關係走下坡的趨勢，「很明顯，雙方之間幾無互信」。

《紐時》指出，這次會晤狀況顯示，美中關係可能已滑落至前總統尼克森半世紀前開拓美中領導層對話管道以來的新低點，王毅和布林肯兩人都沒討論到重新安排布林肯先前本有的訪問中國計畫。儘管拜登總統一再重申，希望美中激烈競爭而非衝突，但許多慕尼黑安全會議的與會者憂心，氣球事件雖未造成人員損傷，但美中兩國的處理方式已讓降低對立的努力化為烏有。

「北京擬向俄提供致命性支援」

布林肯另針對烏俄戰爭警告王毅，美方已掌握中國正考慮協助俄羅斯作戰的情報，包括提供槍砲、武器，以及向俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）提供衛星影像和電子設備。布林肯隨後更在專訪中表示，美方很快就會公布北京強烈考慮向俄國提供「致命性支援」的新資訊，他也清楚向王毅表示，這將對美中關係帶來嚴重問題。

至於王毅聲稱中國近日將提出烏俄衝突的和平計畫，外界最初反應謹慎。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）歡迎中方貢獻想法，但強調不能讓侵略者得到好處，才稱得上是「正義的和平」。她也重申，中國身為聯合國安理會常任理事國，有責任運用自身影響力促成世界和平，而俄軍從烏克蘭撤退，是任何和平協議的條件之一。美國一名官員則不以為然表示，中國似乎打算一邊公開宣揚和平穩定，一邊暗中支持俄國向外侵略。

美國國務卿布林肯在慕尼黑安全會議場邊與中共中央外事辦主任王毅會晤，警告對方間諜氣球侵入美國領空一事「絕不能再發生」，但王毅非但沒有道歉、反要求美方改弦易轍。這反映，美中關係來到半世紀以來新低點。（歐新社）

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