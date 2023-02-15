中國海警雷射攻擊 美挺菲共同防禦

菲律賓海防隊巡邏船6日在南海遭中國海警船以「軍事級雷射光」照射，導致艦上人員短暫失明。（美聯社）

2023/02/15 05:30

疑不滿菲允美軍擴大部署 菲向中嚴正抗議

〔編譯林雨萱／綜合報導〕菲律賓海岸防衛隊十二日指控，中國海警船六日在南海仁愛暗沙朝菲國船艦發射軍用級雷射光，導致菲國艦上船員一度失明。菲國總統小馬可仕十四日為此召見中國駐菲大使黃溪連，針對此事表達嚴重關切。菲國外交部同日也向中國駐馬尼拉大使館提出嚴正抗議，譴責中方軍艦跟蹤、騷擾、直接發射軍用等級雷射光、要求菲國船隻離開區域等違法挑釁侵略行徑。菲律賓學者則評估，中方此舉是針對菲國同意擴大美軍部署的回應，意在威嚇菲國。

美警告任何襲擊都會觸發美菲條約

菲律賓總統府發言人加拉菲表示，小馬可仕就中國海警針對菲國漁民的行動愈加頻繁且激烈一事，與黃溪連當面對質。中國駐馬尼拉大使館表示，兩人也討論其他事項，包括如何妥善處理中菲海事爭議。

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菲律賓外交部發言人達沙在聲明表示，中方的侵略行為令人不安且失望，因為今年一月初菲國總統小馬可仕才訪問中國，與中國國家主席習近平同意透過外交手段和對話處理海事爭議。菲律賓外交部表示，中國船隻做出危險動作，包含近距離靠近菲國船艦、冒著發生碰撞的危險將船員性命置於險境，還發出「非法無線電挑戰」要求菲國船隻離開區域；中國海警船隊威脅菲國主權和安全，菲國有權在其專屬經濟區（EEZ）從事合法活動。菲國軍方也說，中國應該約束部隊，防止做出危害他人生命的挑釁行為。菲國防部長加維斯稍早抨擊，中方的行為唐突且不安全。

美批中挑釁 威脅區域和平

美國國務院發言人普萊斯十三日在聲明中表示，中國行徑挑釁而且並不安全，直接威脅區域和平穩定、侵犯國際法保障的南海航行自由、破壞以規則為基礎的國際秩序，美國跟菲律賓站在一起。他表示，襲擊菲國武裝部隊、船隻和飛機，包含海岸防衛隊在南海受到攻擊，都會觸發一九五一年簽署的美菲共同防禦條約（MDT），讓美方執行聯合防衛任務。

菲律賓智庫「國際發展與安全合作組織」（IDSC）主任卡貝薩表示，美國國防部長奧斯汀二日訪菲，馬尼拉當局同意美軍新增四處菲律賓戰略據點建設權限，六日就發生中國海警照射軍用雷射事件，依此判定中方可能是想藉此表達不滿，試圖展現實力，「我們將看到更多的中國挑釁，以及他們展示現代化軍事資源」。

菲律賓海防隊巡邏船6日在南海遭中國海警船以「軍事級雷射光」照射，導致艦上人員短暫失明。（路透）

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