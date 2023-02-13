國安考量 美國會紛提案 阻中收購美地

美國參院外交委員會成員克魯茲（Ted Cruz）十日提出「保護軍事設施和區域法案」。（法新社檔案照）

2023/02/13 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國間諜氣球事件讓美國民眾對領空和領土安全，產生更強烈的危機意識。繼國會參議院跨黨派議員提出保護農地不被中國收購的「二○二三促進農業保障和安全法案」後，參院外交委員會成員克魯茲（Ted Cruz）十日也提出「保護軍事設施和區域法案」，旨在限制與美國敵對的國家相關人士收購美國土地，以確保國家安全。

限制收購鄰近軍事設施土地

「華盛頓觀察家報」指出，這已是克魯茲四年來第三度提出「保護軍事設施和區域法案」，此次更獲得魯比歐、施密特、戴恩斯（Steve Daines）、布勞恩（Mike Braun）和塔伯維爾（Tommy Tuberville）等五名同黨議員背書，法案限制任何與中國、俄羅斯、伊朗或北韓等敵對政府相關的人士，收購距離美國軍事設施一六○公里或距離軍事區域八十公里以內的土地，要求美國外來投資審查委員會對相關交易逐一審查。

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克魯茲強調，中國政府對美國造成嚴重、持續性的間諜威脅，屢屢危及德州乃至全美人民安全，不能允許中方購買鄰近攸關美國國安設施的土地。

不願讓中國人擁有美國農田

數日前，民主黨聯邦參議員泰斯特（Jon Tester）和共和黨參議員朗德斯（Mike Rounds）也聯名提出「二○二三促進農業保障和安全法案」，要求將農業安全列入國家安全決策，並將中、俄、伊朗和北韓列入黑名單，禁止來自這些國家的實體和個人，以投資、購買或其他方式，獲得美國土地或涉及美國農業的企業。泰斯特直言：「底線是，我們不要讓中國人擁有我們的農田。這威脅到我們的食品安全和國家安全。」

「美國之音」及「德國之聲」報導，美國目前已有至少十一州立法機構，打算透過立法解決此一問題，包括親眼目睹中國氣球在自家頭頂飄過的蒙大拿州和北達科他州，以及德州、佛州、懷俄明、紐澤西和阿肯色等州。北達科他州大福克斯市市議會一月即喊停由中國阜豐集團出資七億美元興建的玉米加工廠計畫。除了遭當地居民反對外，美國空軍也警告，該廠距離美國空軍基地僅十九公里，存在「重大國安風險」。

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