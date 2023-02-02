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    江西住校生離奇死 掀中國器官移植黑幕

    中國江西省15歲高中生胡鑫宇離奇失蹤100多天，尋獲時卻只剩冰冷遺體，疑點重重，令中國網友對器官移植更添恐懼。（取自微博）

    中國江西省15歲高中生胡鑫宇離奇失蹤100多天，尋獲時卻只剩冰冷遺體，疑點重重，令中國網友對器官移植更添恐懼。（取自微博）

    2023/02/02 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年十月失蹤的中國江西省住宿學校致遠中學十五歲學生胡鑫宇，遺體於上月廿八日在距離學校不到一公里的樹林內尋獲，卻驚現衣物反穿與生前最後影像（見圖，取自網路）不符等重重疑點。加上中國政府去年九月宣布繼續推動器官移植合法化以來，中國各地隔月起累計多達十餘起青少年失蹤案浮出檯面，胡鑫宇「被自殺」謎團正在全中國發酵。

    中國八九民運領袖王丹一日透過臉書，發表其「對話中國」智庫分析胡案七大疑點，包括：上饒市公安局通報遺體上吊尋獲地點在山上樹林，胡母和媒體卻指為糧倉；上千警力搜索長達三個月，卻稱不曾進入距離學校不到一百公尺的糧倉；官方報導稱死者以鞋帶自縊，但法醫表示可能性極小；監視攝影機拍到胡鑫宇生前最後影像為校服內穿白衣，遺體卻無白衣且校服前後反穿，校服拉鍊還從背後拉到頂；官方發布的發現遺體現場照片，疑似盜用「二○一八年莆田男子在樹林自縊身亡」圖等。

    這些疑點加上中國監視攝影機覆蓋率高，當時又還在疫情「清零」嚴格封控下，更添胡鑫宇失蹤過程離奇性。中國網友尤其關注胡鑫宇遺體的器官完整度，盼官方公布驗屍報告。

    血型特殊 傳做過相關檢查

    盛傳胡鑫宇血型特殊，曾做全血細胞計數、肝功能、肺結核等檢查，而當地存在組織嚴密且行動活躍的器官販賣集團。去年十一月初失聯至今的吉林省十八歲女學生鄭春梅之父，也擔憂愛女成為胡鑫宇第二。

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