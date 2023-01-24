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    反制中國海軍 澳急購水雷

    澳洲將在水雷部署上從事越戰以來最大筆的投資，加速採購智慧型水雷，以保護水上航道與港口免受「潛在侵略者」中國的威脅。（示意圖，美聯社檔案照）

    澳洲將在水雷部署上從事越戰以來最大筆的投資，加速採購智慧型水雷，以保護水上航道與港口免受「潛在侵略者」中國的威脅。（示意圖，美聯社檔案照）

    2023/01/24 05:30

    加強港口武裝 斥資211億加速購置

    〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國計劃增強在太平洋地區影響力，澳洲當局廿三日表示，將加速購置先進水雷，以保護水上航道與港口免受「潛在侵略者」威脅。澳洲媒體指出，相關採購金額高達十億澳幣（約二一一億台幣），這是澳洲自越戰以來首次大規模採購水雷。

    越戰後 首次大規模採購水雷

    澳洲國防部表示，這種「智慧水雷」（smart sea mine）可佈置在主要港口海域，並具備辨識軍用和一般船隻的能力，對企圖入侵的敵方船隻造成巨大威脅，進而達成保衛港口的任務。此外，澳洲尋求購買的水雷可以遠端令其啟動或失效，讓友好的商業和民用船隻順利通過。

    儘管澳洲國防部並未透露詳情，但據「雪梨晨驅報」同日報導，坎培拉當局將斥資多達十億澳幣購買這種高科技水中武器，但最終總額仍被視為機密。報導引述未具名國防產業消息來源指稱，澳洲聯邦政府將很快公布合約，從歐洲武器供應商手中購買「數量可觀」的水雷。義大利和西班牙是歐洲兩大主要水雷生產國。

    去年中澳軍事對峙 至少兩次

    中國計劃加強在太平洋地區部署，並於去年和索羅門群島簽定安全協議，令數十年來視太平洋地區為其勢力範圍的美國與澳洲備感關切。據彭博報導，去年中澳雙方發生至少兩次軍事對峙，包括五月時在南海上空，中國一架殲16戰鬥機攔截澳洲空軍的一架P-8海上偵察機，殲16除了危險逼近P-8外，還釋放裝有小鋁片的干擾彈，一些小鋁片被吸入P-8的引擎內。更早之前，中國海軍船艦更大剌剌開進澳洲北岸海域，並使用艦上的雷射瞄具，鎖定巡邏的澳洲軍機。

    購入核潛艦前 恐需千枚水雷

    報導稱，面對解放軍大膽挑釁，澳洲國防部認為必須及早做出準備。除了加快腳步添購水雷，被動防禦中國海軍入侵之外，他們也正與英美兩國協商，希望購入核子動力潛艦，讓英美澳聯合防線更加擴大。不過核潛艦茲事體大，預計要到二○四○年才有機會實現，在那之前，加強港口武裝，是更實際的做法。

    美國智庫「哈德遜研究所」轄下的「美國海權中心」主任克羅普西估計，中國擁有各式水雷約十萬枚。退役澳洲海軍軍官、水雷戰專家梅普森說，水雷是海上戰爭中最有效的武器，在二次世界大戰中，水雷擊沈的船艦也是最多的。他估計，澳洲約需要一千枚水雷，才足以構成可靠的嚇阻力量。

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