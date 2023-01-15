歐洲公司棄中 製造業務轉印度越南

本月美國內華達州拉斯維加斯市「消費電子展」上，參展廠商看板標明越南工廠供應鏈出口零關稅。（法新社檔案照）

2023/01/15 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港《南華早報》十四日報導指出，歐洲近期兩份調查顯示，中國執行嚴格的「清零」封控措施長達三年擾亂全球供應鏈後，儘管去年底終於放棄「清零」的中國一再承諾穩定供應鏈並解決外國投資者的擔憂，已有愈來愈多外國公司另謀生產製造替代選項，將部分業務從中國移往越南、印度等鄰國。

根據越南歐洲商會十二日發布的逾兩百家歐洲企業調查數據，二○二二年第四季將部分業務從中國遷往越南的歐洲公司，從第三季的十三％提高到四十一％；同期間，未把部分業務從中國移到越南的歐洲企業比例，則是從七十六％降至卅一％。越南歐洲商會主席卡尼（Alain Cany）表示，上述變化顯示：穩定的商業及投資條件是歐洲投資者的著眼重點。

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僅3成歐企尚未移轉部分業務

卡尼指出，「不斷努力讓採購多元化，避免變得完全依賴單一國家，這促使歐洲投資者投資越南，尤其是在武漢肺炎全球大流行之後」，「目前歐洲企業轉移到越南的趨勢有重大意義」——它代表「過去四十多年，中國已成世界製造大國」的說法，有了明顯轉變。

另根據德國「艾世捷貨櫃交易平台」（Container xChange）十日調查，廿餘國二六○○名受訪者有六十七％表示，他們正思考生產製造的替代方案，越南和印度尤具吸引力；雖中國今年仍將在全球製造業發揮重要作用，但隨時間推移，製造和生產企業將走向業務多元化和分散化，「我們將見證產業從完全依賴中國的生產能力和熟練勞動力中逐步轉變。」

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